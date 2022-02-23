Мобилизация Донбасса. Кого призывают к оружию и можно ли отказаться от военной службы?

В Донецкой и Луганской народных республиках, независимость которых накануне признал Владимир Путин, вечером 18 февраля объявили всеобщую мобилизацию. Пока женщины и дети на автобусах эвакуируются в Россию, мужчин призывают встать на учёт в военкомат и быть готовыми защищать свою Родину.

Рассказываем, кто подлежит всеобщей мобилизации в Донбассе, как она проходит и можно ли “отсидеться” или уехать, если воевать совсем не хочется.

Зачем нужна всеобщая мобилизация в Донбассе? На территории донбасских республик вновь обострился конфликт местных вооружённых сил с армией Украины. Стороны обвиняют друг друга в регулярных обстрелах и активно готовятся к полномасштабным боевым действиям. В ЛНР уже сообщили о жертвах среди мирного населения. Поэтому 18 февраля главы республик объявили о том, что женщин, детей и стариков будут эвакуировать в Россию. По данным на вечер 21 февраля, в РФ из Донбасса перебралось уже около 70 тысяч человек. Одновременно с этим руководители ДНР и ЛНР объявили, что мужчины подлежат мобилизации. Их просят прийти в военкоматы по месту жительства и отметиться.

Кого призывают к оружию? Указы в ДНР и ЛНР отличаются по формулировкам. Так, Донецк призывает на мобилизацию всех мужчин от 18 до 55 лет, которые пребывают в запасе, т.е. уже прошли военную службу. “Осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе, и поставку техники для обеспечения нужд Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, других воинских формирований и органов в объёмах, определённых мобилизационными планами с учётом резерва”, — говорится в указе главы ДНР Дениса Пушилина. При этом в ЛНР всё совсем иначе: там на мобилизацию призывают вообще всех, кто может держать в руках оружие. Даже тех, кто не служил. “Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола, состоящих на воинском учёте или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте, и граждан, пребывающих в запасе, возрастом от 18 до 55 лет”, — гласит указ главы ЛНР Леонида Пасечника. Позже указ изменили: теперь мобилизации в Луганске подлежат ещё и жители старше 55 лет. Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов объяснил это тем, что среди мужчин старшего поколения слишком много желающих. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, повестки жителям Донбасса раздают прямо на улице. Кроме того, правоохранители останавливают авто для проверки документов, чтобы выявить призывников. Власти ДНР и ЛНР проводят SMS-рассылку с призывом защищать свою Родину.

Как я пойду воевать, если у меня семья? Наличие семьи от мобилизации не освобождает. В Сети уже есть немало видео, на которых мужчины Донбасса прощаются с жёнами и детьми, отправляя их в Россию. Сами они остаются, чтобы служить в армии.

Призовут ли меня, если у меня инвалидность? Нет. Инвалиды и те, кто не может служить по состоянию здоровья, мобилизации не подлежат. Им разрешено эвакуироваться в Россию.

Я не хочу воевать. Могу я просто эвакуироваться из Донбасса? Судя по всему, нет. Официальной информации об этом очень мало. Но местные жители сообщают, что мужчин из ДНР и ЛНР никуда не выпускают. Корреспонденты “МК” дозвонились на горячую линию Донбасса, где им сообщили, что свободно покинуть территорию республики могут только граждане РФ. На вопрос, можно ли уехать из ДНР или ЛНР в Россию по работе и какие документы для этого нужны, на горячей линии также ответили отрицательно. “Никаких. Все хотят уехать, через границу никого не пускаем. Если что – решайте через руководство республики”, — сообщили корреспондентам. Впрочем, некоторым мужчинам всё же можно ненадолго выехать в Россию. Местный житель рассказал “МК”, что временный выезд разрешён семейным: чтобы они отвезли жён и детей в Ростовскую область. Но затем им всё равно нужно вернуться в Донбасс.

Что будет, если я вывезу семью и останусь в России сам? Судя по всему, так сделать не получится. Беженцы, которые уже перебрались в Россию, рассказывают, что на границе всех “сортируют”: мужчин от 18 до 55 лет никуда не пускают. “В автобусе ехал один мужчина 57 лет. Нас остановили на Амвросиевском посту ГАИ и проверили документы мужчины. Его пропустили, но никого от 18 до 55 лет не пропускали”, — пояснила одна из беженок РБК. У тех, кто перевозит в Россию семью, временно отбирают паспорт, рассказала изданию другая женщина. Вместо этого им выдают специальную бумагу на время пребывания в России. Вернуть свой документ можно только на обратном пути. “На Амвросиевском блокпосту была пробка, более 100 машин, нас пропустили с грудничком. У парня, который нас вёз, на Амвросиевском блокпосту спросили возраст (ему 26), забрали паспорт, сказали, что вернут на обратном пути”, — цитирует РБК беженку. Так что такой вариант, похоже, практически неосуществим.