Год кролика

Далеко ехать не придётся. БГЭС открыла новый офис, чтобы быстрее устранять аварии и сократить путь для клиентов

Компания расширяет сеть клиентских центров, чтобы горожанам было проще с ней взаимодействовать

22 декабря 2022, 09:55

Барнаульцам больше не придётся ездить из одного конца города в другой, чтобы решить проблемы со светом: 23 декабря на проспекте Ленина, 119а, начнёт работу новый офис БГЭС. В самом центре краевой столицы открыли комплекс зданий для Барнаульской горэлектросети и Барнаульской сетевой компании. В БГЭС и БСК уверены, что расширение поможет энергетикам перераспределить потоки клиентов в сервисные центры, полностью решить проблему с очередями, а также сократит время реагирования на аварии: особенно сейчас, когда ремонт моста на Новом рынке нарушил логистику.

О том, как будет работать новый офис и стоит ли ждать дальнейшего расширения сети, руководители предприятия рассказали во время торжественного открытия 21 декабря.

По ту сторону моста

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Новый комплекс зданий БГЭС и БСК расположился по адресу пр. Ленина, 119а. Это помещения около моста на Новом рынке, которые раньше принадлежали компании «Сибмост» (знаменитое здание с надписью «Мостоотряд-96»).

Открытие офиса приурочили ко дню рождения БГЭС — 21 декабря компании исполнился 61 год. Это отличный подарок и для сотрудников, и для жителей города, уверен генеральный директор Сергей Кабаев.

«У нас принято дарить подарки на день рождения. Мы решили сделать подарок и себе, и жителям города — сервисный центр для клиентов, а у компании БСК — это производственная зона. Наши сотрудники будут работать в очень хороших условиях. До этого у нас было всего два офиса: на улицах Ползунова и Энтузиастов. На большой 700-тысячный город этого мало. Теперь наконец-то появится офис и в самом центре», — рассказал руководитель горэлектросети.

БСК пока находится в процессе переезда в новые помещения. Ремонтные бригады начнут полноценно работать на новом месте не раньше Нового года. А вот клиентский офис БГЭС официально откроется уже утром 23 декабря и будет доступен для всех жителей Барнаула.

Гендиректор БГЭС Сергей Кабаев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Электронная очередь и детская зона

Фронт-офис горэлектросети оборудовали так, чтобы горожане смогли решить вопрос не только с комфортом, но и максимально быстро, рассказал Кабаев. Здесь будут обслуживать как физических, так и юридических лиц.

«Как ни крути, у наших абонентов возникают вопросы, которые нужно решать очно. Считаю, что человек должен сделать это, во-первых, быстро, а во-вторых, удобно. Это главные причины для открытия нового фронт-офиса в центре города, до которого будет удобно добраться многим барнаульцам. Им больше не придётся ехать ни на Старый базар, ни на Сулиму. Можно прийти и быстро решить вопрос. Наша главная задача — упростить общение людей с нашей компанией», — пояснил гендиректор Барнаульской горэлектросети.

Клиентов в сервисном центре будут принимать по электронной очереди: взял талончик в автомате и ждёшь, когда тебя пригласят. В просторной комнате отдыха оборудована игровая зона, чтобы абоненты могли приходить с детьми.

Кроме того, БГЭС решила уйти от формата клиентских «стоек»: в новом офисе абонент будет решать вопросы, сидя в удобном кресле лицом к лицу с сотрудником.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Никакая авария не страшна

Барнаульская сетевая компания отвечает за обслуживание городских электросетей. И с началом реконструкции моста на Новом рынке выезжать на ремонтные работы, устранять неполадки в сетях стало сложнее, объяснил руководитель Андрей Лавринец.

«Я начинал свою работу в БГЭС ещё 36 лет назад. Тогда у компании была только одна ремонтная база на Крупской, которая обслуживала весь город. Но с тех пор Барнаул вырос практически в два раза. Нужны новые мощности», — рассказал гендиректор.

По словам руководителя, никто во всём крае не устраняет неполадки быстрее, чем БСК. Но и этого недостаточно — предприятие стремится работать ещё оперативнее. Лучший способ — расположить ремонтные бригады как можно ближе к местам потенциальной поломки.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Зоной обслуживания новой производственной базы станут Железнодорожный и Октябрьский районы. Теперь для аварийной службы не будет проблемой туда доехать даже во время реконструкции моста.

«Надеюсь, барнаульцы всегда будут со светом в доме. Ну а если что-то случится, мы максимально быстро приедем и устраним неполадки», — заверил генеральный директор БСК.

От открытия офиса БГЭС и БСК выиграет весь Барнаул, считает замглавы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

«Я знаю Барнаульскую горэлектросеть и Барнаульскую сетевую компанию только с хорошей стороны. Это всегда чёткая и отлаженная работа, сильная команда профессионалов. Хочется поблагодарить компанию за их работу и пожелать им дальнейшего развития. Новый офис позволит вам быстрее реагировать на любые проблемы. Сегодняшнее мероприятие важное и компаниям, и всему городу», — рассказал на открытии Пашковский.

Сергей Пашковский / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Дальше — больше

Останавливаться на этом в БГЭС и БСК не планируют. Руководители обеих организаций считают, что нужен ещё один филиал, который покрыл бы Индустриальный и Ленинский районы. Это стратегические планы компаний на ближайшее будущее.

Кстати, новый клиентский офис в Индустриальном районе может появиться уже в 2023 году, рассказал Сергей Кабаев.

«Помещение уже куплено. Нужно лишь время и средства, чтобы привести его в надлежащий вид. Так что открытие ещё одного фронт-офиса ждёт нас уже в следующем году», — сообщил руководитель.

Ну а пока любые вопросы, связанные с электроэнергией, можно решить в новеньком комфортном офисе на Ленина, 119а.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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