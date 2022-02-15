Можно ли открыть больничный дистанционно в Алтайском крае и что для этого нужно?

Пятая волна пандемии коронавируса стала самой массовой как в Алтайском крае, так и по всей России. Ежедневно в нашем регионе заболевает более 4,5 тысячи человек. Правда, “омикрон”, в отличие от других штаммов, протекает у большинства пациентов гораздо легче. Поэтому количество больных в госпиталях региона увеличилось не так значительно.

Тем не менее жителям края всё равно нужна медпомощь. Тем же, кто может обойтись без неё, всё равно требуется листок нетрудоспособности. А потому в поликлинику шли все. Итог — громадные очереди перед кабинетами терапевтов. Но теперь должно стать легче: федеральный Минздрав временно разрешил россиянам открывать больничные удалённо. Посещать врача при этом не обязательно.

Рассказываем, можно ли открыть дистанционный больничный на Алтае, обязательно ли для этого сдавать ПЦР-тест и как его потом закрыть.

Можно ли в Алтайском крае открыть больничный дистанционно?

Можно. Хотя ещё две недели назад жители региона жаловались, что им отказывают в удалённом оформлении больничного и отправляют в поликлинику. Теперь такой проблемы нет, уверяют в краевом Минздраве. 9 февраля ведомство опубликовало порядок, по которому медики будут оформлять листки нетрудоспособности. Из документа следует, что получить больничный удалённо может любой житель Алтайского края моложе 60 лет. Что касается пожилых людей, им обязательно нужно прийти в поликлинику. Что нужно, чтобы получить листок нетрудоспособности?

Для этого нужно позвонить по номеру “122” — это федеральная горячая линия по коронавирусу. Сообщите оператору о том, что вам требуется больничный. После этого вас соединят с вашей поликлиникой, где специалист уточнит всю необходимую информацию о вашем самочувствии и установит диагноз. Если медики решат, что лист нетрудоспособности вам действительно положен, его вам оформят удалённо. А ПЦР-тест для этого сдавать обязательно?

Нет. Наличие положительного результата ПЦР-теста не требуется для дистанционного получения больничного. Это amic.ru подтвердили в алтайском Минздраве. Мой работодатель требует бумажный вариант. Как его получить?

Никак — больничные листы в России больше не выдают. Их отменили с 1 января 2022 года, полностью заменив цифровым вариантом. Поэтому попробуйте объяснить работодателю, что больничный может быть только электронным. А если не получится, покажите ему нашу инфографику. В крайнем случае, электронный лист нетрудоспособности можно выгрузить с “Госуслуг” и распечатать, если на работе настаивают. Я заболел, но не ковидом и не ОРВИ. Мне оформят больничный?

Нет. Дистанционный порядок предусмотрен только для пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа, COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Во всех остальных случаях врачу нужно будет показаться лично. Можно ли оформить дистанционный больничный, если заболел ребёнок?

Нет. Дистанционно оформить больничный можно только на себя. При этом услуга доступна лишь гражданам старше 18 лет. Если же заболел ребёнок, вам нужно будет вызвать на дом врача. На сколько дней открывают дистанционный больничный?

Ровно на семь дней. При оформлении больничного медики советуют зарегистрироваться в системе телемедицинских консультаций. Там можно ежедневно вести дневник самонаблюдения, чтобы врач отслеживал изменение вашего самочувствия. По истечении этого срока вам позвонит специалист из поликлиники и снова задаст вопросы о самочувствии. Если жалоб больше нет, больничный будет закрыт автоматически. ПЦР-тест для этого не понадобится. Но если вам не хватило недели, чтобы поправиться, вас позовут уже на очную консультацию. После осмотра врач продлит лист нетрудоспособности, если это необходимо. Но ведь тогда я могу оформить больничный, будучи здоровым? Ну чтобы просто отдохнуть…

Попытаться вы, конечно, можете. Но в региональном Минздраве уверяют, что ничего не выйдет. Операторы кол-центра работают “по опросникам, которые разработали в федеральном Министерстве здравоохранения”, уточнили в краевом ведомстве. Там уверены, что врач запросто выявит симулянта, работая по этим вопросам. Если вдруг медик засомневается в симптомах, о которых вы рассказываете, он будет настаивать на личном посещении поликлиники. В любом случае, всё остаётся на вашей совести. Дистанционные больничные — это навсегда?

Нет. Это временный порядок, который будет действовать до 15 марта. Затем в Минздраве РФ решат, нужно ли его продлевать. Если эпидобстановка улучшится, всё вернётся в привычное русло.