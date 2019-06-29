На какую поддержку в Алтайском крае и Барнауле могут рассчитывать семьи с детьми
В регионе предусмотрены различные выплаты семьям, воспитывающим детей
Детей в России должно стать больше, а потому семьи с детьми следует поддерживать, в том числе финансово, решили в правительстве. В соответствии с указом президента в 2018 году разработали национальный проект по направлению "Демография". В Алтайском крае и Барнауле в рамках реализации этого нацпроекта утверждено пять региональных проектов, в том числе "Финансовая поддержка детей". В рамках этого проекта в регионе предусмотрены различные выплаты семьям, воспитывающим детей. Рассказываем подробно, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Алтайском крае и Барнауле.
Эта мера социальной поддержки в нашей стране введена с 2018 года. Она является ежемесячной и право на нее имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Есть одно условие: размер среднедушевого дохода семьи за 12 месяцев не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае.
Важный момент: для граждан, обратившихся за выплатой в 2018 году, ее размер составляет 9 434 рубля, для граждан, обратившихся в 2019 году, – 9 811 рублей. Выплата осуществляется за счет федерального бюджета.
В 2019 году на выплату этого пособия в Алтайском крае запланировано 1 266,9 млн рублей. В соцзащите сообщили, что в крае ежемесячно рождается 600-700 детей, обращаются за выплатой до 500 семей. За первый квартал 2019 года в крае пособие получили более пяти тысяч семей в общей сумме 169,5 млн рублей. В Барнауле пособие получили 1,7 тысячи семей.
Эта ежемесячная денежная выплата введена с 2013 года. Уже понятно, что она предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей и выплачивается до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Условия для ее получения – среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленную в Алтайском крае.
В 2019 году размер выплаты составляет 9 811 рублей. 93% от этой суммы финансирует федеральный бюджет, оставшуюся часть – бюджет края. Как отмечают в правительстве края, введение данной меры социальной поддержки привело к росту количества многодетных семей в регионе. Если в 2010 году таких семей в крае насчитывалось 12 тысяч, то на начало 2019 года – уже 28 тысяч.
На 2019 год на выплату этого пособия запланировано 1 860,2 млн рублей. В первом квартале выплату получили более 15 тысяч семей края. В Барнауле – 2,6 тысячи семей.
Семьи, воспитывающие детей, могут ежемесячно получать пособие на ребенка до достижения им 18-ти лет. На данный момент размер пособия составляет от 178,25 рубля до 1 162,50 рубля в зависимости от категории семьи, в которой проживает ребенок. Отметим, что размер выплаты не индексируется с 2014 года. Выплачивается пособие из бюджета Алтайского края.
За первый квартал 2019 года пособие выплачено более чем 187 тыс. детей. Израсходовано на эти цели 326,5 млн рублей. В Барнауле ежемесячное пособие выплачено для 28,8 тыс. детей на общую сумму 47,7 млн рублей.
Данная мера поддержки введена с 2011 года. Право на региональный материнский капитал появляется при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Региональный материнский капитал положен только жителям проживающим в Алтайском крае. На данный момент размер регионального капитала составляет 55 387,5 рубля.
Потратить эти деньги можно на улучшение жилищных условий либо на получение образования детьми.
С 2011 года право на региональный материнский капитал получили 36 тысяч жителей Алтайского края. Воспользовались средствами регионального материнского капитала более 13 тысяч граждан, из которых 2,3 тысячи человек – жители Барнаула. На 2019 год на выплату этой меры поддержки запланировано 193,9 млн рублей. С начала года уже воспользовались региональным маткапиталом 622 семьи в Алтайском крае, в том числе 108 семей из Барнаула.
Чтобы стимулировать рождение детей в молодых семьях, в Алтайском крае в 2017 году ввели единовременную выплату при рождении детей у студентов. Размер пособия составляет 5 000 рублей при рождении первого ребенка, 10 000 рублей при рождении второго или последующих детей. Выплачивается оно из бюджета Алтайского края.
На 2019 год запланировано 400 тыс. рублей. В первом квартале 2019 года такую выплату получили семь семей, в том числе четыре семьи из Барнаула.
Для малоимущих семей, в том числе семей с детьми, в Алтайском крае вместе с прочими мерами социальной поддержки предусмотрено оказание материальной помощи на основе социального контракта.
Это соглашение, которое заключается с малоимущими семьями или гражданами (при условии, что они являются малоимущими по независящим от них причинам). Помимо социального контракта, с семьей разрабатывается программа социальной адаптации – так называемый план активных действий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации. Выполнение обязательств контролируется органами социальной защиты населения.
Средства, полученные в рамках социального контракта, могут быть направлены:
– на развитие личного подсобного хозяйства (покупку сельскохозяйственных животных и домашней птицы; ремонт хозяйственных построек, сельхозтехники);
– организацию индивидуальной трудовой деятельности (приобретение швейного оборудования, парикмахерского и др.);
– обучение и переобучение;
– на улучшение жилищных условий (для семей, воспитывающих 10 и более детей).
Размер материальной помощи определяется исходя из конкретной жизненной ситуации семьи.
Важно: денежные средства, полученные по социальному контракту, являются целевыми и могут быть израсходованы только на мероприятия, прописанные в программе адаптации. Участие в этой программе могут принимать малоимущие семьи, которые ранее самостоятельно принимали все возможные способы по улучшению своего материального положения – оформили все пособия, встали на учет в центр занятости, ведут подсобное хозяйство, занимаются индивидуальной трудовой деятельностью и т. д.
Для заключения социального контракта необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства и предоставить:
– документ, удостоверяющий личность заявителя;
– сведения о доходах каждого члена семьи за последние три месяца.
Каждое обращение рассматривается индивидуально.