На какую поддержку в Алтайском крае и Барнауле могут рассчитывать семьи с детьми

Денежная выплата в связи рождением (усыновлением) первого ребенка

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Прочее С 1 февраля в Алтайском крае увеличили пособия семьям с детьми

Эта мера социальной поддержки в нашей стране введена с 2018 года. Она является ежемесячной и право на нее имеют граждане России, постоянно проживающие на территории страны. Есть одно условие: размер среднедушевого дохода семьи за 12 месяцев не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае.

Важный момент: для граждан, обратившихся за выплатой в 2018 году, ее размер составляет 9 434 рубля, для граждан, обратившихся в 2019 году, – 9 811 рублей. Выплата осуществляется за счет федерального бюджета.

В 2019 году на выплату этого пособия в Алтайском крае запланировано 1 266,9 млн рублей. В соцзащите сообщили, что в крае ежемесячно рождается 600-700 детей, обращаются за выплатой до 500 семей. За первый квартал 2019 года в крае пособие получили более пяти тысяч семей в общей сумме 169,5 млн рублей. В Барнауле пособие получили 1,7 тысячи семей.