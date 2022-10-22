На кого депутаты Госдумы предлагают переложить обязанность по выплате алиментов за мобилизованных?

Выплачивать алименты за мобилизованных и контрактников, которые принимают участие в специальной военной операции, предлагают в России. Такой законопроект разработали в ЛДПР и уже внесли в Госдуму, документ доступен в думской базе данных. За чей счёт депутаты предлагают это делать и в каких случаях они настаивают на выплате уже накопленной задолженности по алиментам, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

И кто же будет выплачивать алименты за мобилизованных?

За военнослужащих, которые сейчас принимают участие в СВО, выплачивать алименты должно государство, считают в ЛДПР. Если законопроект примут, реализация инициативы потребует довольно много средств, но пока непонятно, из какого бюджета они будут выплачиваться.

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Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Евгений Марков, сообщил газете «Известия», что дети не должны остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределённое время. Он напомнил, что действие трудовых договоров сотрудников, которых мобилизовали, приостановили. В связи с этим никаких удержаний с их заработной платы теперь по исполнительным листам и соглашениям об уплате алиментов, пока они не вернутся на работу, производиться не будут.

Однако многие эксперты отмечают, что эта мера будет избыточной, так как мобилизованные сейчас получают хорошую зарплату. Ежемесячный оклад мобилизованного составляет 195 тысяч рублей.

Как ранее сообщал портал «Объясняем РФ», статус военнослужащего и участие в СВО не отменяет обязанностей как родителя. Поэтому алименты мужчина обязан платить. Эта сумма выплат будет вычитаться из их денежного довольствия.

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А в каких случаях депутаты предлагают выплачивать все долги по алиментам?

Депутаты предлагают за счёт государства оплатить всю накопленную задолженность по алиментам в случае гибели военнослужащего. Эта мера будет действовать также, если гражданин скончался позднее вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, отмечается в пояснительной записке. Это предложение разделяют большинство опрошенных газетой экспертов. Член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук считает, что такая мера поддержки необходима и в случае утраты трудоспособности алиментщика.