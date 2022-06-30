На сколько подорожают тарифы на «коммуналку» для жителей Барнаула с 1 июля 2022 года?

Тарифы на коммунальные услуги в Барнауле традиционно вырастут с 1 июля. Для жителей краевой столицы плата увеличится сразу за отопление, воду, газ, свет и вывоз мусора. На сколько изменятся суммы в квитанциях барнаульцев рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Какие коммунальные услуги подорожают сильнее всего?

Больше всего для барнаульцев вырастет тариф за вывоз мусора. Стоимость этой коммунальной услуги «прибавит в весе» сразу на 25,5%. Если до 1 июля жители частного сектора платили за вывоз ТКО с одного человека 56,28 рубля, то теперь — 70,66. Жители многоквартирных домов за мусор всегда платят немного меньше, для них стоимость с 54,43 рубля увеличится до 68,34.

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Вопрос дня «Золотой» мусор. На сколько подорожает вывоз ТКО в Алтайском крае?

А на сколько подорожает вода?

Здесь повышение будет минимальным: тариф на питьевую воду в Барнауле увеличится с 23,09 рубля за куб. м до 24,02 рубля, что составит 3,9%. Однако подорожает не только холодная вода, но и горячая. Напомним, оплата за «горяченькую» состоит из двух частей: воды и подогрева. За первый компонент горожане будут платить по тарифам Барнаульского водоканала, как мы уже говорили — 24,02 рубля за «куб». А вот за подогрев рассчитываться нужно будет по тарифу тепловой энергии для «Барнаульской генерации» — по 2241,44 рубля за гигакалорию.

Тариф на водоотведение увеличится с 20,05 рубля за куб. м до 20,84.

На сколько вырастет оплата за отопление?

Тарифы для абонентов СГК, а это более 80% жителей Барнаула, вырастут незначительно — на 6,6%, или 136 рублей за гигакалорию. Если до первого июля за одну расчётную единицу тепловой энергии барнаульцы платили 2105,44 рубля, то после повышения её стоимость составит 2241,44. Однако в полном объёме повышение горожане ощутят только в квитанциях за октябрь.

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Вопрос дня На сколько подорожает электроэнергия в Алтайском крае с 1 июля?

На сколько станет дороже газ?

Газ в баллонах в Алтайском крае подорожает чуть больше чем на 4%: его стоимость за один килограмм составит 34,37 рубля. Напомним, до 1 июля тариф на голубое топливо был равен 32,99 рубля за килограмм. С доставкой на дом газ в баллонах будет обходиться барнаульцам уже не в 48,67 рубля, а 50,82.

При этом стоимость топлива со склада вырастет с 39,62 до 41,30 рубля за кг, из групповых резервуарных установок — с 31,99 до 33,41 рубля.

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Вопрос дня На сколько подорожает сжиженный газ в Алтайском крае?

Сколько будем платить за электричество?

Если в вашей квартире есть электроплита, 1 кВт·ч после повышения будет обходиться вам в 3,81 рубля вместо 3,67. Если у вас плита газовая или вообще никакой нет, тариф составит 4,68 руб/кВт·ч против нынешних 4,5. По таким же расценкам за электроэнергию с 1 июля будут платить владельцы погребов и гаражных кооперативов.

На сколько в общей сложности подорожает коммуналка?

Суммарно коммунальные услуги для жителей Барнаула увеличатся не более чем на 6,7% — это предельный индекс для краевой столицы.

Кстати, если вы поедете в отпуск, командировку или вас не будет дома по любой другой причине больше пяти дней, вам положен перерасчёт. Его можно оформить за электроэнергию, газ, воду и водоотведение. Для этого придётся обратиться в управляющую компанию или многофункциональный центр. Не забудьте прихватить с собой подтверждающие документы. Это могут быть билеты на самолёт, поезд или автобус, справка-счёт из гостиницы, командировочное удостоверение и др.