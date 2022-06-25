На сколько увеличится маткапитал в течение трёх лет и сколько составит к 2025 году?

Минтруд России представил проект бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года. Об этом пишет РБК, в распоряжении которого оказался документ. В частности, в проекте есть и планы по повышению размера материнского капитала на ближайшие три года. Цифры пока не окончательные, но кое-какие выводы об индексации социальной выплаты уже можно сделать.

Рассказываем, на сколько, согласно планам, увеличится материнский капитал в ближайшие три года и каким его размер будет в 2025-м.

Сколько сейчас составляет размер материнского капитала в России?

В 2022 году размер маткапитала на первого ребёнка составляет 524,5 тысячи рублей.

Если в семье родился второй ребёнок, а родители ещё не получили выплату за первого, тогда им положен маткапитал в размере 693,1 тысячи рублей.

Если льгота на первенца уже получена, за второго ребенка доплатят 186,6 тысячи рублей.

Каким будет размер материнского капитала в 2023 году?

В 2023, согласно проекту бюджета, размер маткапитала за рождение первенца составит 616,3 тысячи рублей. Таким образом, сумма увеличится сразу на 91,8 тысячи рублей.

За второго ребёнка будут выплачивать 814,4 тысячи рублей. Это на 121,3 тысячи больше, чем в 2022 году.

Каким будет размер материнского капитала в 2024 году?

К 2024 году, если верить документу, размер материнского капитала на первого ребёнка должен составить 653,9 тысячи рублей.

Выплата тем, у кого родился уже второй ребёнок, составит 864,1 тысячи рублей.

Каким будет размер материнского капитала в 2025 году?

К 2025 году, по планам Минтруда, за первого ребёнка в России будут выплачивать 680,1 тысячи рублей. Таким образом, за три года размер маткапитала за первенца должен вырасти на 155,6 тысячи рублей.

За второго ребёнка в 2025 году планируется выплачивать по 898,7 тысячи рублей. Соответственно, в течение трёх ближайших лет размер маткапитала должен увеличиться на 205,6 тысячи рублей.

Как в Минтруде подсчитали, на сколько повышать маткапитал?

Минтруд произвёл расчеты, исходя из прогнозируемых темпов инфляции на ближайшую трёхлетку. В базовом сценарии Минэкономразвития в 2022 году темпы роста достигнут 17,5%, в 2023 году — до 6,1%, а к 2024 году вернутся к отметке в 4%.

На основе этих данных власти и подсчитали, как должен увеличиваться размер материнского капитала.

Значит ли это, что ровно на столько маткапитал и увеличится?

Нет. Это лишь плановые цифры. На сколько именно индексировать материнский капитал, власти ежегодно будут решать к 1 февраля. Напомним, в декабре 2021 года Владимир Путин подписал закон, по которому размер выплаты увеличивают исходя из фактической инфляции, а не плановой. Поэтому даже в 2022 году размер маткапитала внепланово проиндексировали исходя из роста цен в 2021 году.

Так будет и в ближайшие три года. Размер индексации будут определять ежегодно. А данные Минтруда — это лишь ориентировочные цифры.

Подробнее о том, кому и в каком размере назначается маткапитал в России и как его теперь будут индексировать, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

А отцовский капитал на сколько повысят?

Размер отцовского капитала будет точно таким же, как и размер материнского. По сути, это одна и та же выплата.