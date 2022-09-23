На сколько увеличится размер маткапитала в России в 2023 году?

Размер материнского капитала в России ощутимо вырастет в 2023 году. Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России. Информацию из документов опубликовало агентство ТАСС.

Рассказываем, на сколько увеличится маткапитал в 2023 году и каким будет его размер в 2024-м.

На сколько увеличится материнский капитал в 2023 году?

На 12,4%. Именно такой размер определён в материалах к бюджету фонда.

Каким будет размер маткапитала в 2023 году?

За первого ребёнка будут выплачивать 589 569 рублей, за второго — 779 094 рубля.

Напомним, сейчас за первенца можно получить 524 500 рублей, а за второго ребёнка — 693 100 рублей.

Сколько будут доплачивать за второго ребенка тем, кто уже получил маткапитал за первого?

Размер доплаты составит 189 524 рубля. Напомним, сейчас эта сумма составляет 168 600 рублей. Доплата положена семьям, в которых родился второй ребёнок, но при этом родители уже успели получить маткапитал за первенца.

Когда увеличат маткапитал в России?

С 1 февраля 2023 года. Это традиционная дата, когда в России индексируется размер материнского капитала.

Сколько составит материнский капитал в 2024-м?

Согласно документам, в 2024 году маткапитал увеличат ещё на 5,5%. Размер выплаты за первенца составит около 622 тысяч рублей, а за второго ребёнка — порядка 822 тысяч рублей.

Каким будет размер маткапитала в 2025 году?

В 2025-м маткапитал проиндексируют ещё на 4%, пишет РБК со ссылкой на материалы к бюджету. Таким образом, выплата за первого ребёнка увеличится до 647 тысяч рублей, а за второго — до 855 тысяч рублей.

Это уже точные данные?

Пока ориентировочные. Это проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России, который рассчитывают исходя из планируемой инфляции. Точный размер индексации будет известен, когда будет постановление правительства о повышении маткапитала.