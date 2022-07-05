На сколько увеличится размер пособий по уходу за ребёнком после создания единого социального фонда?

Размер пособия по уходу за ребёнком значительно вырастет к 2025 году. Это станет возможным благодаря объединению Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Соответствующий закон об этом 5 июля 2022 года Госдума приняла в третьем чтении. Новая структура получит название Фонд пенсионного и социального страхования России.

Кроме того, власти вводят единый тариф для страховых взносов. Благодаря этому размер ряда пособий, в том числе по уходу за ребёнком, вырастет, уверены в Госдуме.

О том, на сколько увеличат пособие, какие ещё выплаты станут больше и зачем вообще нужен новый фонд, — в материале amic.ru.

На сколько увеличится размер пособия по уходу за ребёнком к 2025 году?

Точно сказать нельзя, поскольку размер выплаты рассчитывается индивидуально. По данным Минтруда, пособие увеличится примерно в полтора раза.

Известно лишь, на сколько вырастет максимально возможный размер пособия.

К 2025 году он составит 57 400 рублей. Сейчас его предельный размер — 37 900 рублей.

Таким образом, максимальное пособие по уходу за ребёнком увеличат почти на 20 тысяч рублей.

За счёт чего вырастут пособия?

Закон, принятый в Госдуме, предполагает создание единого тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы.

Льготные тарифы будут составлять 15%, 7,6% и 0%.

Благодаря новой системе выплаты и увеличатся.

Какие ещё пособия увеличат?

Нововведение позволит увеличить также размер пособий по беременности и временной нетрудоспособности. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это [создание единого тарифа] позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», — пояснил чиновник.

На сколько вырастут пособия по беременности и временной нетрудоспособности?

Размер максимального пособия по беременности за 140 дней к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей. Сейчас он более чем на 200 тысяч меньше — 435,9 тысячи рублей.

Максимальная выплата по временной нетрудоспособности (по больничному) при стаже от пяти лет вырастет с 56 800 до 86 100 рублей.

Для тех, чей стаж от пяти до восьми лет, предельный размер пособия поднимут с 75 700 до 114 800 рублей.

Наконец, для сотрудников, чей стаж больше восьми лет, максимальный размер пособия увеличится с 94 700 до 143 500 рублей.

Правда ли, что эти пособия смогут получать больше людей?

Да. Благодаря объединению фондов на пособия смогут претендовать не только те, кто работает по трудовому договору. Сотрудники, которые работают по гражданско-правовым договорам, тоже смогут оформлять пособия.

«С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — пояснил Вячеслав Володин.

Зачем вообще решили объединить ПФР и ФСС?

Структуры сами по себе очень похожи, поскольку занимаются расчётом и назначением социальных выплат. В Госдуме решили, что создание единого ведомства позволит ускорить и облегчить процесс оформления пособий. Услуги, за которыми россиянам приходилось обращаться в две организации, теперь можно будет оформить в «едином окне».

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — рассказывал ранее про нововведение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Другими словами, государство сможет управлять всеми видами выплат и пособий централизованно. Также благодаря другим нововведениям размер некоторых социальных выплат станет больше, уточнили в ГД.

Вместе с основным законом также приняли сопутствующие поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты.

Когда появится новый Фонд пенсионного и социального страхования России?

С 1 января 2023 года. Впрочем, объединение произойдёт не сразу. Переходный период займёт два года, уточнили в Госдуме.