На сколько в России подорожает водка?
Это будет уже второе подорожание за год
Цены на водку в очередной раз хотят увеличить в России. Сколько теперь будет стоить этот горячительный напиток и почему повысить стоимость предложил Минфин, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Стоит отметить, что речь идет именно о минимальной цене. То есть фактически это повышение скажется только на самых дешевых сортах крепкого алкоголя. А более качественные в цене не прибавят, если только розничные сети не воспользуются моментом для накрутки цен.
Минимальные розничные цены на водку поднимут на 7 рублей. С нынешних 190 рублей за 0,5 литра она подорожает до 197 рублей. Цена за такую же бутылку у производителя составит 177 рублей, в оптовом сегменте рынка — 180 рублей. С такой инициативой выступило Министерство финансов России.
Практика установления минимальной цены на алкоголь крепче 28% идет с 2009 года для борьбы с контрафактом. В 2014 году минимальную розничную цену на полулитровую бутылку водки повышали дважды. Сначала до 199 рублей, а затем до 220 рублей.
Но в 2015 году президент Владимир Путин заявил, что такие высокие цены на алкоголь провоцируют многочисленные отравления из-за употребления некачественного алкоголя. После этого расценки были снижены на 35 рублей. Полулитровая бутылка стала стоить 185 рублей.
В следующий раз ценники в магазинах на водку меняли 13 июня 2016 года. В начале лета она стоила 185 рублей, а после этой даты цена поднялась до 190 рублей. Теперь она вновь дорожает.
Последнее повышение минимальных цен министерство объясняет ростом тарифов на электроэнергию. Напомним, в России с 1 июля 2016 года произошел рост тарифов на коммунальные услуги, в том числе существенно подорожало и электричество.
Кроме того, подросли цены на рожь, пшеницу, ячмень, которые используются при производстве этилового спирта.
Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений. Пока о дате, когда цены изменятся, говорить рано.