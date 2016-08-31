На сколько в России подорожает водка?

Сколько будет стоить водка?

Стоит отметить, что речь идет именно о минимальной цене. То есть фактически это повышение скажется только на самых дешевых сортах крепкого алкоголя. А более качественные в цене не прибавят, если только розничные сети не воспользуются моментом для накрутки цен.

Минимальные розничные цены на водку поднимут на 7 рублей. С нынешних 190 рублей за 0,5 литра она подорожает до 197 рублей. Цена за такую же бутылку у производителя составит 177 рублей, в оптовом сегменте рынка — 180 рублей. С такой инициативой выступило Министерство финансов России.