Начнут ли в России индексировать пенсии работающим пенсионерам?

Вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров уже не первый год обсуждают и в обществе, и во власти. Впрочем, в 2022 году об этом заговорили чаще. Ещё летом 2022 года соответствующий законопроект внесли в Госдуму. А теперь стало известно, что об этой инициативе думают в правительстве России.

О том, начнут ли в России повышать пенсии работающим пенсионерам в ближайшее время, — в материале amic.ru.

Правда ли, что в России собираются индексировать пенсии работающим пенсионерам?

Такой вопрос действительно обсуждается. Соответствующий законопроект в августе 2022 года внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

Они предложили с 1 января 2023 года пересчитать пенсии работающих пенсионеров по максимуму: на десять страховых коэффициентов вместо обычных трёх. После этого, следует из текста законопроекта, нужно возобновить индексацию таких выплат так же, как и у неработающих.

«Мы считаем абсолютно несправедливым, что в пенсионном законодательстве прописана норма, по которой работающий пенсионер получает пенсию без учёта индексации», — прокомментировал законопроект замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Будут ли индексировать пенсии работающим пенсионерам?

Похоже, в ближайшее время нет. Дело в том, что правительство России не поддержало инициативу ЛДПР. О том, что кабмин дал отрицательный отзыв на законопроект, в ноябре сообщили «Известия».

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Почему кабмин отклонил законопроект?

В заключении кабмина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко, на которое ссылаются «Известия», подчёркивается, что нынешняя ситуация соответствует всем нормам законодательства.

«Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учёта индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования», — говорится в документе.

Там отмечается, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. И если человек прекращает трудовую деятельность, индексацию его пенсии начинают проводить по всем правилам.

Также в заключении написано, что авторы законопроекта не указали возможные источники финансирования данной инициативы. Хотя реализация, согласно экономическому обоснованию законопроекта, потребует дополнительные 538 млрд рублей только в 2023 году.

«Однако в нарушение требований ст. 83 Бюджетного кодекса РФ в законопроекте не определены источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, — говорится в заключении кабинета министров. — С учётом изложенного законопроект правительством не поддерживается», — написано в заключении правительства.

Значит, всё? Индексаций всё-таки не будет?

В ближайшее время нет. Но депутаты от своей идеи отказываться не намерены. Ярослав Нилов уже сообщил «Известиям», что готов указать источники финансирования инициативы.

«Деньги на эти цели можно взять из Фонда национального благосостояния или найти их за счёт сокращения расходов. Мы убеждены, что со временем всё равно придём к тому, что пенсии работающим пенсионерам будут индексироваться», — пояснил депутат.

Так что остаётся лишь ждать новостей, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.

А как сейчас повышают пенсии работающим пенсионерам?

В отличие от неработающих, работающие пенсионеры не попадают под всеобщую индексацию, которая проводится в начале каждого года.

Вместо этого им пересчитывают пенсию в зависимости от трудового стажа. В расчётах власти используют «пенсионный коэффициент», на который увеличивается выплата. Стоимость одного коэффициента в 2022 году — около 108 рублей. При этом в год пенсионеру могут увеличить ежемесячную выплату всего на три пенсионных коэффициента.