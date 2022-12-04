Налогов и штрафов на 327 миллионов. Что будет, если не подать вовремя налоговую декларацию?

Более 3,5 тысячи жителей Алтайского края в 2022 году не подали декларации в связи с продажей недвижимости или её получением в дар. Теперь помимо налогов им придётся ещё заплатить и серьёзные штрафы, на общую сумму порядка 327 миллионов рублей. Как не попасть в такую ситуацию, разбирались в рубрике «Вопрос-ответ».

В каких случаях нужно подавать 3-НДФЛ?

При продаже квартиры, дома, земельного участка, гаража, если они находились в собственности менее минимального срока владения, бывшие владельцы обязаны подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ. То же самое касается недвижимости полученной в дар не от близких родственников. Размер налога для физлиц стандартный — 13%, но он платится не со всей суммы, вырученной от продажи, а с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Некоторые ошибочно полагают, что если о сделке промолчать, то и никакого налога платить не придётся, но это не так. Налог насчитают, только вот услуга по расчёту НДФЛ инспекцией может обойтись дорого.

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Как налоговая узнаёт о сделке?

Очень просто. Всю информацию о сделках с недвижимостью налоговики узнают от регистрирующего органа. Данные о госрегистрации домов, квартир, земельных участков и гаражей поступает к ним из Росреестра и от нотариусов. С 2021 года у ведомства есть право начислять налог самостоятельно с полученных доходов в зависимости от кадастровой стоимости этого объекта.

«Механизм достаточно простой: мы формируем списки по таким сделкам, проводим бездекларационную камеральную налоговую проверку и направляем уведомление физлицу с просьбой предоставить соответствующие пояснения по сути этих полученных доходов», — объясняет глава управления ФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

Зачем тогда подавать декларацию и какие-то пояснения, если налоговая и так начислит налог?

Подать декларацию 3-НДФЛ, а также предоставить запрашиваемые ведомством данные в интересах самого налогоплательщика. Практика показывает, что физлицо могло понести расходы, связанные с приобретением этого имущества. Если у человека есть подтверждающие это документы, размер налога можно существенно уменьшить.

Кроме того, в базе Росреестра не всегда корректно отражается период владения этим имуществом, по которому налоговая будет исчислять налоги. Если имущество было в собственности больше минимального срока (3 или 5 лет в зависимости от ситуации), можно вообще ничего не платить.

«Бывает, по данным Росреестра объект находился в собственности менее этого периода. А фактически, по другим основаниям, например, актом приёма-передачи или документам об увеличение доли права в собственности, можно подтвердить, что срок владения на самом деле больше», — рассказывает глава регионального управления.

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Условно говоря, у человека было в собственности 1/4 часть квартиры. Потом он приобрёл ещё одну долю или стал единственным владельцем этой недвижимости. Минимальный срок владения для него должен рассчитывается с момента приобретения первой доли.

В налоговой также поясняют, что по договорам дарения им тоже не всегда понятно, что сделка прошла между близкими родственниками. Например, женщина вышла замуж, а родители подарили ей квартиру. В этом случае налог при дарении недвижимости платить не нужно.

Что такое минимальный срок владения и в каких случаях он составляет три года?

Минимальный срок владения — это период, после завершения которого можно продать недвижимость без уплаты налога.

Три года он составляет в случаях, если собственность получена в подарок или по наследству от близких родственников и членов семьи, приобретена по договору ренты, была приватизирована или является единственным жильём. Семьи с детьми в некоторых случаях вовсе освобождаются от необходимости ждать истечения минимального срока.

В остальных случаях придётся подождать пять лет.

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До какого периода нужно подавать декларацию?

Декларацию по форме 3-НДФЛ нужно подавать в срок до 30 апреля. Сделать это можно самостоятельно через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика».

Те, кто этого не сделают в срок, попадают в список налоговой. В этом году в него вошли почти 16 тысяч жителей Алтайского края, у которых выявили доходы, связанные с продажей недвижимости или её получением в дар. В отношении них были проведены камеральные проверки. Каждому не предоставившему декларацию плательщику налоговая отправила требование о предоставлении необходимых пояснений. Большинство, порядка 10 тысяч человек, смогли подтвердить, что у них в принципе нет оснований для уплаты налога с продажи.

«Люди откликнулись, предоставили соответствующие подтверждающие документы. Показали, что у них отсутствует обязанность предоставлять декларацию, и проверка была завершена. Но по 3760 физическим лицам нами были составлены акты камеральных налоговых проверок. Это жители, по которым могут потенциально возникнуть решения по сумме налога и штрафы за несвоевременное предоставление декларации. Финансовая ответственность за недекларирование этих средства по нашим расчётам может составить 327 млн рублей», — отметил Легостаев.

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Глава ведомства отмечает, что без предоставленных пояснений от граждан, налоговая инспекция вынуждена выносить решения по имеющимся у них данным. На данный момент уже вынесено 220 решений по камеральным проверкам на сумму налога к доплате около 12 млн рублей.

«У нас нет фискального настроения вменить всем налог. Но наши требования игнорируют, а когда уже вынесем решение и начинается процедура взыскания исчисленных сумм, начинаются жалобы. Кто-то вынужден даже тратиться на юристов. А это время, нервы, деньги. Во избежание этих проблем, хотелось, чтобы наши налогоплательщики своевременно предоставляли пояснения и реагировали на наши требования, тогда нам удастся избежать серьёзных конфликтов», — говорит Алексей Легостаев.