Народные приметы. Что нужно сделать 21 июля, чтобы привлечь удачу и вылечить спину

Чем занимались 21 июля и какие традиции у этого дня?

На Прокопьев день обычно наступала самая жаркая летняя погода, начинали жатву (отсюда и название «Прокопий-жнец»). Но перед началом работы в поле крестьяне шли в церковь и служили молебен в честь святого Прокопия. Затем возвращались домой, накрывали столы, угощали близких.

На жниве крестьяне смотрели на землю. Якобы 21 июля оттуда вылезали насекомые-вредители (камаха), которые собирались в комок и катались. По народному поверью, кто первым заметит этот комок, того ожидало большое счастье и благополучие целый год. Поэтому и говорят, что на Прокопьев день можно буквально словить удачу.

По традиции первый сноп ржи женщины обвязывали красной лентой и несли в церковь. Сноп освящали и хранили в красном углу избы до следующего года, а старый — скармливали скоту.

Мужчины в этот день заготавливали корм для домашних животных. «На острую кó​су — много сенокосу», — приговаривали крестьяне, когда выходили на луга. Женщины приступали к прополке огородов, собирали корневые овощи. А дети отправлялись собирать чернику, которая, по народным поверьям, обладает чудесными целебными свойствами. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили в народе.

Также на Руси верили, что в этот день можно было предсказать будущее по снам и даже излечить больную спину.