Народные приметы. Что нужно сделать 21 июля, чтобы привлечь удачу и вылечить спину
Приметы, традиции и заговоры на Прокопия-жнеца
Народный праздник — Прокопий-жнец — отмечают 21 июля. На Руси в этот день начиналась самая жаркая погода, и крестьяне шли работать в поле. По поверью, на Прокопия жнеца можно было привлечь удачу и вылечить больную спину. Чем занимались в Прокопьев день и как по снам предсказывали будущее — читайте в материале amic.ru.
Праздник назван в честь святого великомученика Прокопия Кесарийского. Он жил в III веке в Иерусалиме в знатной семье. В юности Неаний (так звали Прокопия до крещения) поступил на военную службу. Он был настолько успешен, что правящий тогда император Диоклетиан даже назначил Прокопия проконсулом в Александрию. На этой должности его обязали преследовать и истреблять приверженцев христианства.
Но по дороге в Александрию Неанию явился Христос. После этой встречи юноша сам принял христианскую веру и защищал уверовавших в Иисуса от гонений язычников. За это его арестовали, бросили в тюрьму, где пытали, заставляя отречься от веры. Но тот был непреклонен и выдержал все мучения. Тогда в темнице Неания навестил Спаситель. Там он крестил христианина и дал ему новое имя — Прокопий. Вскоре, по распоряжению прокуратора Флавиана, юношу казнили — по решению прокурора ему отрубили голову мечом. Тело Прокопия было тайно погребено местными христианами. Стойкость великомученика во время пыток обратила в христианство много людей.
На Прокопьев день обычно наступала самая жаркая летняя погода, начинали жатву (отсюда и название «Прокопий-жнец»). Но перед началом работы в поле крестьяне шли в церковь и служили молебен в честь святого Прокопия. Затем возвращались домой, накрывали столы, угощали близких.
На жниве крестьяне смотрели на землю. Якобы 21 июля оттуда вылезали насекомые-вредители (камаха), которые собирались в комок и катались. По народному поверью, кто первым заметит этот комок, того ожидало большое счастье и благополучие целый год. Поэтому и говорят, что на Прокопьев день можно буквально словить удачу.
По традиции первый сноп ржи женщины обвязывали красной лентой и несли в церковь. Сноп освящали и хранили в красном углу избы до следующего года, а старый — скармливали скоту.
Мужчины в этот день заготавливали корм для домашних животных. «На острую кóсу — много сенокосу», — приговаривали крестьяне, когда выходили на луга. Женщины приступали к прополке огородов, собирали корневые овощи. А дети отправлялись собирать чернику, которая, по народным поверьям, обладает чудесными целебными свойствами. «Зреет черника — идет жатва лихо», — говорили в народе.
Также на Руси верили, что в этот день можно было предсказать будущее по снам и даже излечить больную спину.
Если в ночь на 21 июля приснится, что вы получаете деньги, то ждет вас удача, а желание исполнится в ближайшем будущем.
Но если во сне переживаете потерю, то стоит ждать разрыва отношений и страданий наяву.
Сон, в котором приходится бороться или драться, означает, что в скором времени вам нужно будет принять окончательное решение в каком-то жизненном вопросе.
Если же приснились родные и любящие вас люди и вам приятно с ними находиться, значит, в жизни общение с ними принесет только радость.
Заговором. Сидя за праздничным столом, крестьяне, чтобы спина не уставала во время работы в поле, говорили: «Как ты, матушка-рожь, целый год шаталася, да не скудалася (не болела), так бы и мне рабу Божию, жать, да не скудаться». А еще брали колоски ржи и клали их за пазуху — якобы так спина точно не заболит.
Еще существовал заговор на то, чтобы не жалили осы. Крестьяне говорили: «Осы, осы, железные носы, не жгите меня, а я тебе, всех ос отец, дам пирога конец». И тогда, по поверьям, насекомые работать не мешали.
21 июля, несмотря на жару, нельзя было купаться в открытых водоемах. «Кто купается в Прокопьев день — тот тревожит водяного», — так приговаривали в народе. Ведь если нарушить этот запрет, то можно было утонуть.
Также в день Прокопия-жнеца не рекомендуют ругаться и плакать. Иначе весь этот негатив вернется к вам снова.
- Пчелы ведут себя агрессивно — быть засухе.
- Если 21 июля хорошая погода, можно приступать к севу озимых.
- Кто в Прокопьев день купается — тот водяного тревожит.
- На Прокопия-жнеца сильная жара начинается.
- Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа, в Ильин день.
- По погоде 21 июля можно судить о том, какой будет зима.