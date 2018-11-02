Ночь искусств и мастер-классы: куда пойти в праздничные выходные в Барнауле

Куда сходить в Барнауле в субботу, 3 ноября?

Фото: muzkom22.ru.

3 ноября барнаульские музеи присоединятся ко всероссийской акции "Ночь искусств".

В ГМИЛИКА для барнаульцев подготовлена программа "Искусство объединяет". Мероприятия в рамках акции будут проходить с 13:00 до 20:00. Всех желающих ждут различные мастер-классы, экскурсии, просветительная программа, эстрадно-пародийное шоу. Отдельные мероприятия будут организованы для детей. Полную программу смотрите на сайте музея.

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Государственный художественный музей также организует для барнаульцев музейную программу в рамках всероссийской акции. Все желающие смогут посетить музей с 13:00 до 20:00. Горожан ждут выставки, фотовыставки, квест-экскурсии, мультимедийное занятие и мастер-классы. Скучать точно не придется. Стоимость общего билета на мероприятия составляет 120 рублей. Полную программу можно посмотреть на сайте музея.

В 17:30 в кинотеатре "Родина" состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств Украины Евгением Гимельфарбом.

В театре музкомедии в этот день состоится премьера музыкального спектакля "Бал в Савойе" (16+). В театре драмы в этот день покажут спектакль "Танго длиною в жизнь" (16+).

Для любителей японской культуры 3 ноября МТА покажет монотагари "Четыре веера из шкатулки" (6+). Это спектакль, поставленный по мотивам японских народных сказок. После спектакля дети смогут сделать селфи с героями сказки.

В 17:00 в Моложежном театре покажут сценическую композицию "Wonder boy" (12+).

Также 3 ноября в театре кукол "Сказка" состоится спектакль "Хаврошечка" (6+). Начало в 11:00, 13:00 и в 16:00.

Тем, кто хочет послушать фортепиано, Государственная филармония предлагает посетить вечер фортепианной музыки "Романтический диалог: Шуман – Григ" (6+). Выступать перед зрителями будет лауреат международных конкурсов Анна Шелудько.

В кинотеатре "Премьера" на ул. Крупской, 97 будут показывать фильмы, посвященные Дню народного единства. Тематический показ фильмов будет идти 3 и 4 ноября.

Во дворце культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21) пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Фестиваль начнется в 12:00 с выставки, которая познакомит гостей с традициями разных народов, живущих в Барнауле. В 13:30 начнется гала-концерт коллективов национально-культурных объединений.

Те, кто хочет что-нибудь сделать своими руками, могут сходить на мастер-класс по изготовлению цветка из фоамирана (пластичная замша) или на мастер-класс по шитью текстильной куклы. Мероприятия будут проходить в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4.