Ночь искусств и мастер-классы: куда пойти в праздничные выходные в Барнауле
Рассказываем о самых интересных выставках, спектаклях и мастер-классах в выходные
Длинные выходные в Барнауле будут по-настоящему насыщенными. С 3 по 5 ноября 2018 года в краевой столице пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства и всероссийской акции "Ночь искусств". Amic.ru рассказывает, куда сходить и как развлечься в праздничные дни.
Фото: muzkom22.ru.
3 ноября барнаульские музеи присоединятся ко всероссийской акции "Ночь искусств".
В ГМИЛИКА для барнаульцев подготовлена программа "Искусство объединяет". Мероприятия в рамках акции будут проходить с 13:00 до 20:00. Всех желающих ждут различные мастер-классы, экскурсии, просветительная программа, эстрадно-пародийное шоу. Отдельные мероприятия будут организованы для детей. Полную программу смотрите на сайте музея.
Государственный художественный музей также организует для барнаульцев музейную программу в рамках всероссийской акции. Все желающие смогут посетить музей с 13:00 до 20:00. Горожан ждут выставки, фотовыставки, квест-экскурсии, мультимедийное занятие и мастер-классы. Скучать точно не придется. Стоимость общего билета на мероприятия составляет 120 рублей. Полную программу можно посмотреть на сайте музея.
В 17:30 в кинотеатре "Родина" состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств Украины Евгением Гимельфарбом.
В театре музкомедии в этот день состоится премьера музыкального спектакля "Бал в Савойе" (16+). В театре драмы в этот день покажут спектакль "Танго длиною в жизнь" (16+).
Для любителей японской культуры 3 ноября МТА покажет монотагари "Четыре веера из шкатулки" (6+). Это спектакль, поставленный по мотивам японских народных сказок. После спектакля дети смогут сделать селфи с героями сказки.
В 17:00 в Моложежном театре покажут сценическую композицию "Wonder boy" (12+).
Также 3 ноября в театре кукол "Сказка" состоится спектакль "Хаврошечка" (6+). Начало в 11:00, 13:00 и в 16:00.
Тем, кто хочет послушать фортепиано, Государственная филармония предлагает посетить вечер фортепианной музыки "Романтический диалог: Шуман – Григ" (6+). Выступать перед зрителями будет лауреат международных конкурсов Анна Шелудько.
В кинотеатре "Премьера" на ул. Крупской, 97 будут показывать фильмы, посвященные Дню народного единства. Тематический показ фильмов будет идти 3 и 4 ноября.
Во дворце культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21) пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Фестиваль начнется в 12:00 с выставки, которая познакомит гостей с традициями разных народов, живущих в Барнауле. В 13:30 начнется гала-концерт коллективов национально-культурных объединений.
Те, кто хочет что-нибудь сделать своими руками, могут сходить на мастер-класс по изготовлению цветка из фоамирана (пластичная замша) или на мастер-класс по шитью текстильной куклы. Мероприятия будут проходить в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4.
Фото: vk.com/altaifalcon.
Для тех, кто хочет погрузиться в культурную жизнь, краеведческий музей составил целую программу. В 11:00 здесь пройдет экскурсия "Страницы истории Алтая для маленьких". В 14:00 стартует закрытие музейного этнофестиваля "Мы живем на Алтае". Также в 14:00 в музее начнется мультимедийная программа "Слава тебе, четвероногий друг!".
В филармонии Алтайского края пройдет концертная программа "Во власти танца" в исполнении инструментального трио "Музы Алтая".
В театре музкомедии покажут музыкальный спектакль для детей по сказке Ганса-Христиана Андерсена "Снежная королева" (0+). Зрители постарше могут посмотреть спектакль "Тетка Чарлея" (16+).
В театре драмы в этот день будут показывать спектакль "Укрощение строптивой" (16+). В Молодежном театре Алтая пройдут мастер-классы "Лепим + Рисуем + Творим". Начало в 11:00. В 12:00 в театре покажут музыкальную сказку "Муми-Тролль и шляпа волшебника". В 17:00 начнется спектакль "Иллюзии" (16+).
В "Книжном мире" на Социалистическом, 117а пройдет мастер-класс по изготовлению украшений из фоамирана. Начало в 11:00. В "Горной аптеке" в этот день можно будет своими руками сделать подсвечник в виде осеннего листочка из соленого теста. Начало мастер-класса в 12:00.
А в студии "Розмарин" в 12:00 начнется мастер-класс по росписи текстильных сумочек.
Если вы хотите провести этот день на свежем воздухе, можно сходить на пешеходную экскурсию "День народного единства". Экскурсовод расскажет о народах, которые проживали и приезжали в Барнаул, и проведёт по старинным местам города, показав их с совершенно новой стороны. Необходима предварительная запись по тел. 8-983-605-08-89.
Также в этот день барнаульский клуб "Сияние" приглашает на экскурсию в питомник редких птиц "Алтай Фалькон". На сегодняшний день в питомнике насчитывается около 200 птиц, большинство из них — соколы балобаны. Мероприятие продлится 3-4 часа. Необходима предварительная запись по тел. 8 - 913-082-6624.
Сбор в 10.30 на остановке "Лесная" (посёлок Южный).
Помимо всего вышеперечисленного, в этот день в Барнауле пройдет множество мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом читайте в отдельном материале Amic.ru.
Фото: ghmak.ru.
В театре драмы в этот день покажут маленькую антикризисную комедию "Дорогие мои бандики" (16+).
Для тех, кто хочет посмотреть русскую сказку, 5 ноября в Молодежном театре состоится сказка-игра "Мы лепили колобок". Перед спектаклем для зрителей пройдет викторина "Кто в русских сказках живет?".
Можно будет сходить на мастер-класс: в 16:30 в студии "Розмарин" будут делать славянскую обереговую куклу.
Взглянуть на уникальную культуру Японии можно будет, посетив выставку "Рисуют дети Японии". В экспозицию вошли 14 рисунков детей от 6 до 12 лет, выполненных гуашью, акварелью, пастелью, а также в смешанной технике.
5 ноября барнаульскому музею "Мир времени" исполнится 10 лет. В этот день музей раздаст различные подарки гостям, которые обладают именными сертификатами музея. На празднике будут разыгрываться следующие призы: сувенирные наборы от музея "Мир времени", подарочные сертификаты на групповое посещение нового отделения музея (Матросова, 13), новые исторические книги, наборы полезной фитопродукции торговой марки "Алфит", электрический чайник — для заваривания фиточая. Подробности можно узнать по телефону +7 (3852) 77-77-64.