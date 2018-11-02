Ночь искусств и мастер-классы: куда пойти в праздничные выходные в Барнауле

Рассказываем о самых интересных выставках, спектаклях и мастер-классах в выходные

2 ноября 2018, 15:49, Олеся Пастухова

Длинные выходные в Барнауле будут по-настоящему насыщенными. С 3 по 5 ноября 2018 года в краевой столице пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства и всероссийской акции "Ночь искусств". Amic.ru рассказывает, куда сходить и как развлечься в праздничные дни.

1
Куда сходить в Барнауле в субботу, 3 ноября?

Фото: muzkom22.ru.

3 ноября барнаульские музеи присоединятся ко всероссийской акции "Ночь искусств".

В ГМИЛИКА для барнаульцев подготовлена программа "Искусство объединяет". Мероприятия в рамках акции будут проходить с 13:00 до 20:00. Всех желающих ждут различные мастер-классы, экскурсии, просветительная программа, эстрадно-пародийное шоу. Отдельные мероприятия будут организованы для детей. Полную программу смотрите на сайте музея.

Чем занять барнаульских школьников на каникулах

Чем занять барнаульских школьников на каникулах

Государственный художественный музей также организует для барнаульцев музейную программу в рамках всероссийской акции. Все желающие смогут посетить музей с 13:00 до 20:00. Горожан ждут выставки, фотовыставки, квест-экскурсии, мультимедийное занятие и мастер-классы. Скучать точно не придется. Стоимость общего билета на мероприятия составляет 120 рублей. Полную программу можно посмотреть на сайте музея.

В 17:30 в кинотеатре "Родина" состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств Украины Евгением Гимельфарбом.

В театре музкомедии в этот день состоится премьера музыкального спектакля "Бал в Савойе" (16+). В театре драмы в этот день покажут спектакль "Танго длиною в жизнь" (16+).

Для любителей японской культуры 3 ноября МТА покажет монотагари "Четыре веера из шкатулки" (6+). Это спектакль, поставленный по мотивам японских народных сказок. После спектакля дети смогут сделать селфи с героями сказки.

В 17:00 в Моложежном театре покажут сценическую композицию "Wonder boy" (12+).

Также 3 ноября в театре кукол "Сказка" состоится спектакль "Хаврошечка" (6+). Начало в 11:00, 13:00 и в 16:00.

Тем, кто хочет послушать фортепиано, Государственная филармония предлагает посетить вечер фортепианной музыки "Романтический диалог: Шуман – Григ" (6+). Выступать перед зрителями будет лауреат международных конкурсов Анна Шелудько.

В кинотеатре "Премьера" на ул. Крупской, 97 будут показывать фильмы, посвященные Дню народного единства. Тематический показ фильмов будет идти 3 и 4 ноября.

Во дворце культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21) пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Фестиваль начнется в 12:00 с выставки, которая познакомит гостей с традициями разных народов, живущих в Барнауле. В 13:30 начнется гала-концерт коллективов национально-культурных объединений.

Те, кто хочет что-нибудь сделать своими руками, могут сходить на мастер-класс по изготовлению цветка из фоамирана (пластичная замша) или на мастер-класс по шитью текстильной куклы. Мероприятия будут проходить в студии "Розмарин" на ул. Молодежной, 4.

2
Что интересного будет в Барнауле в воскресенье, 4 ноября?

Фото: vk.com/altaifalcon.

Для тех, кто хочет погрузиться в культурную жизнь, краеведческий музей составил целую программу. В 11:00 здесь пройдет экскурсия "Страницы истории Алтая для маленьких". В 14:00 стартует закрытие музейного этнофестиваля "Мы живем на Алтае". Также в 14:00 в музее начнется мультимедийная программа "Слава тебе, четвероногий друг!".

В филармонии Алтайского края пройдет концертная программа "Во власти танца" в исполнении инструментального трио "Музы Алтая".

В театре музкомедии покажут музыкальный спектакль для детей по сказке Ганса-Христиана Андерсена "Снежная королева" (0+). Зрители постарше могут посмотреть спектакль "Тетка Чарлея" (16+).

В театре драмы в этот день будут показывать спектакль "Укрощение строптивой" (16+). В Молодежном театре Алтая пройдут мастер-классы "Лепим + Рисуем + Творим". Начало в 11:00. В 12:00 в театре покажут музыкальную сказку "Муми-Тролль и шляпа волшебника". В 17:00 начнется спектакль "Иллюзии" (16+).

В "Книжном мире" на Социалистическом, 117а пройдет мастер-класс по изготовлению украшений из фоамирана. Начало в 11:00. В "Горной аптеке" в этот день можно будет своими руками сделать подсвечник в виде осеннего листочка из соленого теста. Начало мастер-класса в 12:00.

А в студии "Розмарин" в 12:00 начнется мастер-класс по росписи текстильных сумочек.

Если вы хотите провести этот день на свежем воздухе, можно сходить на пешеходную экскурсию "День народного единства". Экскурсовод расскажет о народах, которые проживали и приезжали в Барнаул, и проведёт по старинным местам города, показав их с совершенно новой стороны. Необходима предварительная запись по тел. 8-983-605-08-89.

Также в этот день барнаульский клуб "Сияние" приглашает на экскурсию в питомник редких птиц "Алтай Фалькон". На сегодняшний день в питомнике насчитывается около 200 птиц, большинство из них — соколы балобаны. Мероприятие продлится 3-4 часа. Необходима предварительная запись по тел. 8 - 913-082-6624.

Сбор в 10.30 на остановке "Лесная" (посёлок Южный).

Помимо всего вышеперечисленного, в этот день в Барнауле пройдет множество мероприятий, посвященных Дню народного единства. Об этом читайте в отдельном материале Amic.ru.

3
Чем можно будет заняться в Барнауле в понедельник, 5 ноября?

Фото: ghmak.ru.

В театре драмы в этот день покажут маленькую антикризисную комедию "Дорогие мои бандики" (16+).

Для тех, кто хочет посмотреть русскую сказку, 5 ноября в Молодежном театре состоится сказка-игра "Мы лепили колобок". Перед спектаклем для зрителей пройдет викторина "Кто в русских сказках живет?".

Можно будет сходить на мастер-класс: в 16:30 в студии "Розмарин" будут делать славянскую обереговую куклу.

Взглянуть на уникальную культуру Японии можно будет, посетив выставку "Рисуют дети Японии". В экспозицию вошли 14 рисунков детей от 6 до 12 лет, выполненных гуашью, акварелью, пастелью, а также в смешанной технике.

5 ноября барнаульскому музею "Мир времени" исполнится 10 лет. В этот день музей раздаст различные подарки гостям, которые обладают именными сертификатами музея. На празднике будут разыгрываться следующие призы: сувенирные наборы от музея "Мир времени", подарочные сертификаты на групповое посещение нового отделения музея (Матросова, 13), новые исторические книги, наборы полезной фитопродукции торговой марки "Алфит", электрический чайник — для заваривания фиточая. Подробности можно узнать по телефону +7 (3852) 77-77-64.

Выходные в ноябре: как россияне будут отдыхать на 4 ноября в 2018 году

Выходные в ноябре: как россияне будут отдыхать на 4 ноября в 2018 году

Комментарии
    Новости партнеров