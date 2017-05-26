Ночью заморозки, днем жара. Какую погоду ждать жителям Алтая на выходных?

Алтайский край на выходных будет находится под влиянием антициклона, с которым установится малооблочная без осадков погода.

Новости

Вопрос дня Какое наказание грозит за розжиг костров на Алтае?

В ночь на 27 мая температура воздуха понизится до +2...+7 градусов, местами в северных и предгорных районах возможны заморозки до -2 градусов. Но уже днем столбики термометров поднимутся до +21...+26.

Читайте также: Какое наказание грозит за выжигание травы?

"На данный момент 5 класс пожароопасности действует в Угловском и Шипуновском районах. На выходных, с установлением сухой и жаркой погоды, максимальный класс опасности установится также в Рубцовском и Поспелихинском районах", - сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В ночь на 28 мая ожидается от +5 до +12 градусов, днем +27...+32. Такие же температуры прогнозируются и в понедельник, но в этот день во второй половине дня возможны дожди, грозы.