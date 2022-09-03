Новые тарифы и аналоговые запчасти. Что изменится в ОСАГО в сентябре?

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в России с 13 сентября. Сообщается, что благодаря корректировкам в тарифном коридоре страховщики смогут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях роста стоимости запчастей. Изменится и расчёт выплат по ОСАГО. Как всё это повлияет на стоимость «автогражданки» и что ещё поменяется в ОСАГО, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Как изменятся тарифы ОСАГО?

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября будет расширен на 26% вверх и вниз, сообщает газета «Известия». Так, базовая ставка тарифа для легковушек будет колебаться от 1646 до 7535 рублей.

Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. На основе последних данных был уточнён расчёт территориальных коэффициентов.

Что это значит для автовладельцев?

По задумке, опытные водители с большим стажем, которые при этом не становились виновниками аварий, смогут заключить договор «автогражданки» дешевле. Для них снижение нижней границы коридора должно сыграть на руку.

Меньше повезёт тем, кто получил водительское удостоверение недавно. Для них стоимость ОСАГО станет выше. Максимальное подорожание ощутят те, кто регулярно попадает в аварии.

Что изменится при расчёте выплаты по ОСАГО?

При расчёте размера выплаты по ОСАГО страховые компании теперь будут учитывать стоимость аналогов запчастей, если оригинальных не будет на рынке. Новые правила затронут все марки автомобилей.