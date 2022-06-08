Нужно ли проходить ревакцинацию от COVID-19 в 2022 году и какой препарат выбрать?

В Алтайском крае 7 июня отменили последние из остававшихся в силе ковидных ограничений. Виктор Томенко приостановил действие масочного режима, который вводил более двух лет назад. В постановлении губернатора сказано, что маски можно не носить «на период эпидемиологического благополучия». Действительно, эпидобстановка в крае значительно улучшилась в течение весны. Даже местный оперштаб перестал публиковать сводки с количеством заболевших.

В общем, теперь мы окончательно вернулись к прежнему укладу жизни. Надолго это или нет, пока неизвестно. Тем временем у многих жителей региона подошёл или подходит срок повторной вакцинации от коронавируса. Нужно ли ставить прививку, раз ситуация с COVID-19 наладилась? Об этом amic.ru поговорил с главным внештатным эпидемиологом региона Ириной Переладовой.

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Нужно ли ревакцинироваться от COVID-19 в 2022 году? Да. По словам Ирины Переладовой, схема иммунизации в России никак не поменялась. А значит, нужно, как и раньше, регулярно делать прививку от коронавируса, чтобы себя защитить. Зачем мне прививка, если пандемия закончилась? Пандемия совсем не закончилась, считает эпидемиолог. По её словам, нынешнее благополучие — лишь временная «передышка», после которой эпидобстановка вновь может ухудшиться. Более того, шестую волну на Алтае ждут совсем скоро. По словам Переладовой, которая опирается на данные ВОЗ, следующая вспышка COVID-19 в регионе может произойти уже в середине июня. Кроме того, эпидемиолог считает, что осенью нас вновь ждёт тяжёлая эпидситуация с высокой заболеваемостью и серьёзной загруженностью ковидных госпиталей. Всё это должно стать вескими аргументами, чтобы люди не перестали регулярно ревакцинироваться, убеждена медик. «Ковид никуда не ушёл, а людей мы продолжаем хоронить. Я думаю, никому не хотелось бы попасть в число этих людей. У нас есть родители, у нас есть старшее поколение. У нас есть родственники, друзья. Люди, у которых есть патологии сердечно-сосудистой системы, лёгких. Они тоже умирают от коронавируса. Для них без разницы, что сейчас заболевших стало меньше. Конечно, смысл в вакцинации всё-таки есть», — рассказала Переладова. Когда нужно пройти повторную вакцинацию от коронавируса? Ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода. Такой период прописан в схеме иммунизации населения, утверждённой федеральным Минздравом. Пока документ не меняли, а потому сроки сохраняются. Какой вакциной можно повторно привиться от COVID-19? Любой из отечественных. Все российские вакцины подходят для того, чтобы сделать повторную прививку от COVID-19. При этом «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» нужно ставить два раза с интервалом в 21 день. Считается, что ревакцинация этими препаратами даёт более надёжную защиту. Но в России создали специальную вакцину для повторного укола — «Спутник Лайт». Он ставится однократно. Где я могу ревакцинироваться от ковида? В вашей или любой другой поликлинике. Для этого нужно записаться в медучреждении по телефону или же через портал госуслуг. Что делать, если в моей поликлинике нет «Спутника Лайт»? Можно поставить только первый укол обычного «Спутника V», а на второй не приходить. Первый компонент «Спутника» и его лайт-версия — это, по сути, один и тот же препарат. Поэтому разницы, чем прививаться, нет. В марте Минздрав России официально разрешил использовать первый укол «Спутника V» для ревакцинации. При этом вам точно так же, как и в случае с «Лайтом», выдадут QR-код на полгода. Вот подожду, когда пандемия вернётся, тогда и буду ставить прививку Лучше ревакцинироваться заранее. На формирование иммунитета нужно время — максимальный эффект от укола достигается лишь через несколько недель. Если вы побежите на прививку, когда заболеваемость уже будет высокой, иммунизация может вас и не уберечь.