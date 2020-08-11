Нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада?

Мой ребенок идет в детский сад впервые. Что нужно сделать?

Прежде чем идти в детский садик, ваш ребенок должен пройти плановый осмотр у разных врачей, а также сдать ряд анализов. На основании этого осмотра ребенку оформят медицинскую карту для образовательных учреждений (форма 026/У-2000), которую вы предоставите в детский сад. Но так как из-за пандемии коронавируса не все медицинские учреждения края ведут плановые приемы, вам следует позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства и объяснить свою ситуацию.

"Обращение будет передано участковому педиатру. Медицинский работник участка свяжется с родителями и даст разъяснения. Медкарта для детского сада будет заполнена на участке", – поясняла ранее Маргарита Федченко, консультант-педиатр отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края.

Возможно, некоторые обследования и осмотр у специалистов вы пройдете позже, после того как улучшится эпидемиологическая обстановка.

Также перед поступлением в детский сад нужно будет сделать туберкулиновую пробу (если ее еще не делали в 2020 году). И вашему ребенку также потребуется справка об отсутствии контакта с инфекционными больными.