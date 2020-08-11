Нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада?
Рассказываем, какие документы потребуется собрать
К радости родителей в Алтайском крае детским садам разрешили вернуться к привычному режиму работы. Напомним, они были закрыты из-за пандемии коронавируса. Но в садик ребенка примут только после того, как родители предоставят необходимые справки. Amic.ru рассказывает подробно, когда открываются детские сады, какие документы нужно предоставить и обязательно ли ребенку сдавать тест на COVID-19.
Пока нет. Губернатор подписал указ, снимающий ограничения на работу дошкольных учреждений в пятницу, 7 августа. Но детским садам потребовалось несколько дней, чтобы подготовиться к приему воспитанников. Сейчас в учреждениях проводят уборку помещений и выполняют другие предписания Роспотребнадзора. А специалисты ведомства проводят приемку.
Но ждать осталось недолго. Как сообщил министр образования региона Максим Костенко, ожидается, что все детские сады Алтайского края вернутся к привычному режиму работы уже со среды, 12 августа 2020 года. Не откроются пока только те, где сейчас завершается ремонт.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, получить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными можно в поликлинике по месту жительства у вашего участкового врача. Также перед тем, как привести ребенка в детский сад, нужно за день предупредить образовательную организацию.
Прежде чем идти в детский садик, ваш ребенок должен пройти плановый осмотр у разных врачей, а также сдать ряд анализов. На основании этого осмотра ребенку оформят медицинскую карту для образовательных учреждений (форма 026/У-2000), которую вы предоставите в детский сад. Но так как из-за пандемии коронавируса не все медицинские учреждения края ведут плановые приемы, вам следует позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства и объяснить свою ситуацию.
"Обращение будет передано участковому педиатру. Медицинский работник участка свяжется с родителями и даст разъяснения. Медкарта для детского сада будет заполнена на участке", – поясняла ранее Маргарита Федченко, консультант-педиатр отдела организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможения Минздрава Алтайского края.
Возможно, некоторые обследования и осмотр у специалистов вы пройдете позже, после того как улучшится эпидемиологическая обстановка.
Также перед поступлением в детский сад нужно будет сделать туберкулиновую пробу (если ее еще не делали в 2020 году). И вашему ребенку также потребуется справка об отсутствии контакта с инфекционными больными.