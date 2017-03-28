О чем фильм "Призрак в доспехах", где Скарлетт Йоханссон играет киборга?

Лента, которую уже сравнивают с "Матрицей", выходит в прокат 30 марта

28 марта 2017, 11:52

Один из самых ожидаемых фильмов этой весны — "Призрак в доспехах" — выходит в российский прокат 30 марта. Главную роль в картине исполнила Скарлетт Йоханссон, которая появляется на экране в полупрозрачном комбинезоне. Рассказываем, что за фильм "Призрак в доспехах" и почему на него стоит идти?

1
О чем фильм?

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера. Главную роль этого робота Мотоко Кусанаги играет Скарлетт Йоханссон, которая появляется на экране в откровенном прозрачном комбинезоне. Он позволяет ей оставаться невидимым. У картины очень много поклонников. Дело в том, что "Призрак в доспехах" — культовый комикс-манга Масамунэ Сиро, появившийся в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято несколько фильмов и сериалов. Наконец-то Голливуд решил снять свою версию этого комикса.

В 2008 году Стивен Спилберг приобрел права на создание киноадаптации оригинальной манги. Позже стало известно, что продюсерами выступят Ави Арад, Ари Арад и Стивен Пол, а написать сценарий наняли Джейми Мосс.

2
Кто является режиссером?
Режиссер Руперт Сандерс заявляет о себе как о новом большом таланте, хотя его дебют с фильмом "Белоснежка и охотник" нельзя назвать успешным. Многие уже называют его одним из главных визионеров Голливуда, отмечая выдающиеся решение некоторых сцен в "Призраке в доспехах".
3
Кто в ролях?

Изначально главную роль должна была исполнить Марго Роби. 16 октября 2014 года было объявлено, что DreamWorks предложила 10 миллионов долларов Йоханссон за главную роль после того как переговоры с Марго Робби не увенчались успехом, так как она предпочла сняться в фильме "Отряд самоубийц". Помимо Йоханссон в ленте огромное количество звезд. Например наставника Мотоко Кусанаги играет выдающийся японский режиссер Такеши Китано. Также в ленте в роли главного злодея можно увидеть Майкла Питта.

В западном обществе поднялось немалое возмущение относительно того факта, что играть главную героиню азиатского происхождения пригласили актрису с европейской внешностью.

В ответ на подобные заявления продюсер Стивен Пол в своем интервью заявил, что видит мир "Призрака в доспехах" интернациональным, что привело к огромному национальному разнообразию каста фильма; в нём представлены актёры самых разных национальностей; от белых и азиатов до чёрных.

Японские зрители наоборот, в общем были довольны выбором Йоханссон в роли Кусанаги и удивились негативной реакции на западе, считая, что там слишком много уделяют внешности героев и даже усмотрели в этой истории целенаправленную травлю, развёрнутую против молодой актрисы.

4
Почему стоит смотреть?
Ленту "Призрак в доспехах" уже называют новой "Матрицей" и сравнивают по уровню художественного качества с "Бегущим по лезвию" Ридли Скотта. Некоторые критики пишут, что в фильме есть несколько головокружительных экшен-сцен, но при этом это умное кино. В любом случае, это один из самых ожидаемых картин года и кроме "Форсажа 8" до мая в российский прокат больше не выйдет крупный блокбастер. Поэтому нужно обязательно идти и смотреть "Призрака в доспехах" на большом экране. Желательно в IMAX.

 


 

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