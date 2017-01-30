О чем говорили по телефону Путин и Трамп?
США о разговоре: "Это знаменательное начало улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке"
Первый за период президентства Дональда Трампа и второй за последние три месяца телефонный разговор с Владимиром Путиным состоялся в минувшую субботу, 28 января. О чем говорили два президента?
Судя по сообщению пресс-службы Кремля, беседа прошла в хорошем рабочем тоне.
Российский президент поздравил американского коллегу с официальным вступлением в должность и пожелал успехов в работе.
Стороны обсудили важнейшие темы геополитической повестки: терроризм, ситуацию на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, иранскую ядерную программу и ситуацию вокруг Корейского полуострова, кризис на Украине.
Были в повестке и вопросы партнерства двух стран.
Кстати, в этот же день Дональд Трамп также созванивался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, премьер-министрами Японии и Австралии Синдзо Абэ и Малколмом Тернбуллом.
"В ходе беседы обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе (…). Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", – сказано на сайте Кремля.
Также пресс-служба российского президента в небольшом релизе о состоявшейся беседе подчеркивает, что Дональд Трамп "попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу" и отметил, "что народ США с симпатией относится к России и её гражданам". Владимир Путин "подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам".
Таким образом, мы видим, что российская сторона продолжает позиционировать развитие отношений двух стран после прихода нового президента США в позитивном ключе. Позитивно оценили беседу и российские политики, и российские бизнесмены.
Официальный Вашингтон также дает только положительную оценку беседе, называя звонок "знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке".
"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность", — прокомментировали в Белом доме.
Путин и Трамп договорились дать поручения проработать вопрос о сроках и месте проведения встречи. Но даже хотя бы примерная дата не сообщается. Более того, президенты договорились поддерживать регулярные личные контакты.
Первый телефонный разговор состоялся 16 ноября 2016 года, через неделю после выборов в США. Тогда президенты говорили о налаживании партнерских отношений, находящихся "в крайне неудовлетворительном состоянии".
Говорили и о международном терроризме, и об урегулировании кризиса в Сирии.
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