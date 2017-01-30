О чем говорили по телефону Путин и Трамп?

Как оценили этот разговор власти двух стран?

"В ходе беседы обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе (…). Подчёркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", – сказано на сайте Кремля.

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Также пресс-служба российского президента в небольшом релизе о состоявшейся беседе подчеркивает, что Дональд Трамп "попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу" и отметил, "что народ США с симпатией относится к России и её гражданам". Владимир Путин "подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам".

Таким образом, мы видим, что российская сторона продолжает позиционировать развитие отношений двух стран после прихода нового президента США в позитивном ключе. Позитивно оценили беседу и российские политики, и российские бизнесмены.

Официальный Вашингтон также дает только положительную оценку беседе, называя звонок "знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в "починке".

"И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после разговора две стороны смогут быстро двигаться, чтобы взяться за терроризм и другие важные вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность", — прокомментировали в Белом доме.