О каких выплатах для семей погибших пограничников объявил Владимир Путин?

Владимир Путин 18 апреля подписал указ о единовременных выплатах для семей пограничников, которые погибли во время службы на границе с ДНР, ЛНР и Украиной. Кроме того, деньги положены и тем, кто получил ранение.

Напомним, ещё в начале марта президент России объявил о выплатах родственникам военных, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса. Теперь меры поддержки распространили и на солдат погранслужбы, которые тоже рискуют жизнью.

О том, каким будет размер выплат, читайте в материале amic.ru.

О каких выплатах объявил Владимир Путин? Своим указом президент ввёл две единовременные выплаты. Мера поддержки направлена на пограничников, несущих службу на территориях, рядом с которыми проходит спецоперация Вооружённых сил РФ по защите Донбасса. Другими словами, выплаты распространяются на всех сотрудников погранслужбы ФСБ (именно это ведомство курирует деятельность погранвойск), которые охраняют границы с ДНР, ЛНР и Украиной. Первая выплата предназначена для семей пограничников, которые погибли во время спецоперации или в течение года после того, как получили получили ранение. Вторая мера поддержки направлена на солдат погранслужбы, которые при тех же обстоятельствах получили увечье — ранение, травму или контузию. Копия президентского указа уже опубликована на портале правовой информации. Сколько денег выплатят семьям погибших пограничников? Семьям военнослужащих погранслужбы ФСБ, погибших во время спецоперации или в течение года после получения ранения, выплатят по 5 млн рублей. Если членов семьи несколько, эти деньги между ними поделят поровну. Какие компенсации заплатят пограничникам, получившим ранения? Пограничникам, которые получили увечья, неся службу на приграничной с ДНР, ЛНР и Украиной территории, выплатят по 3 млн рублей. Где власти будут брать деньги на единовременные выплаты? Затраты на денежные компенсации будут закладывать в госфинансирование Федеральной службы безопасности. Оказывают ли поддержку родственникам тех, кто непосредственно участвует в спецоперации? Да, о выплатах семьям солдат, которые принимают участие в спецоперации, Владимир Путин объявил через неделю после её начала. Ближайшим родственникам военнослужащего, который погиб в ходе операции, полагается компенсация в размере 7,421 млн рублей. Кроме того, отдельно президент объявил о дополнительной выплате в виде 5 млн рублей. Таким образом, семья солдата, павшего в ходе спецоперации, получит более 12 млн рублей. Военнослужащим, получившим ранения, выплатят компенсацию в размере 3 млн рублей. Подробнее о том, какие выплаты положены солдатам, участвующим в спецоперации, читайте в рубрике «Вопрос-Ответ». Сколько российских военных погибло в ходе спецоперации по защите Донбасса? О количестве военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, Минобороны РФ сообщало всего дважды. В последний раз это было 25 марта, когда ведомство рассказало о 1351 погибшем и 3825 раненых. При этом о потерях в составе погранотрядов пока официально не сообщалось.