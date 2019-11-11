"Окей, бумер": откуда взялся этот мем и что он означает
Почему эта фраза захватила соцсети и стала главным мемом месяца
Мем "Окей, бумер" заполонил соцсети и стал лозунгом молодежи, которым надоели назидания старшего поколения. Что означает эта фраза, почему она стала популярна и причем тут конфликт отцов и детей – разбирался amic.ru.
Эта фразу молодежь (миллениалы и поколение Z) пренебрежительно использует в общении с пожилыми людьми и теми, кому за тридцать, чтобы высмеять их старомодные взгляды или уйти от нравоучений.
На русский язык фразу "Ok, boomer" переводят "как вам угодно", "как скажешь" в значении бесполезности споров со старшим поколением.
Считается, что мем стал популярным после ролика в TikTok, где пожилой мужчина заявляет, что молодое поколение страдает синдромом Питера Пэна (то есть не хочет взрослеть). После нравоучений девушка пишет на бумаге: "Окей, бумер".
Как пишет TJ, в Twitter эта фраза впервые появилась весной 2018 года. "Окей, бумер" говорили политикам, которые критиковали миллениалов и поколение Z. Однако мем широко распространился только осенью 2019-го, не только в Сети, но и за ее пределами.
Так, в октябре газета The New York Times сообщила о 19-летней Шеннон О’Коннор, которая выпустила принт с надписью "ОК, бумер, ужасного тебе дня" для футболок и толстовок и заработала на этом тысячи долларов. Еще одна студентка, 18-летняя Нина Касман, продает наклейки, носки, рубашки, бутылки с водой, тетради и открытки с этой надписью.
Новую волну мем получил после случая в парламенте Новой Зеландии.
В ноябре в Новой Зеландии 25-летняя Хлоя Суорбрик читала доклад об изменении климата, о том, что необходимо сократить выбросы углерода в атмосферу.
A 25-year-old New Zealand lawmaker's ‘OK, Boomer’ response in parliament, when heckled by an older colleague, is being cheered by millennials around the world https://t.co/eexcpFxXDf pic.twitter.com/i0bQZG4R4d— Reuters (@Reuters) 7 ноября 2019 г.
В какой-то момент старший коллега, член парламента, перебил ее выступление саркастическим замечанием по поводу ее возраста, на что она сказала ему: "Окей, бумер", и продолжила доклад.
Позже Суорбрик в разговоре с изданием Stuff, объясняя использование "Окей, бумер", отметила, что устала слушать, что миллениалы все разрушили.
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