Оспа обезьян. Чем опасно заболевание, которое начало активно распространяться по Европе?
Какие симптомы у вируса, как он передаётся и есть ли от него вакцина?
Уже более десяти стран в Европе и за её пределами объявили, что зарегистрировали случаи заражения оспой обезьян. Заболевание не новое и известно ещё с 1970-х, но раньше подобных вспышек не было. ВОЗ бьёт тревогу и проводит расследование, почему вирус впервые привёл к такому количеству заражений. По словам учёных, инфекция может быть очень опасной для человека.
Рассказываем, что это за болезнь, чем она опасна, какие у неё симптомы и есть ли от неё вакцина.
Что такое оспа обезьян?
Оспа обезьян — это вирус, который известен ещё с середины прошлого века. Первое заражение человека произошло в 1970 году в Демократической Республике Конго. На данный момент принято считать, что существует два штамма оспы обезьян: центральноафриканский и западноафриканский. Первый — более тяжёлый и обладает летальностью в 10,6% случаев. Второй — более лёгкий с летальностью до 3,6%.
По предварительным данным ВОЗ, пока все выявленные случаи в мае 2022 года относятся к лёгкому западноафриканскому штамму обезьяньей оспы.
Случаи заражения фиксируют регулярно, но обычно это происходит в африканских странах, которые считаются эндемичными (т.е. именно там вирус и «живёт»). За пределы Африки болезнь проникает регулярно, но это, как правило, единичные случаи. Подобных масштабов распространения, как сейчас, в неэндемичных странах не было никогда.
Почему название болезни связано именно с обезьянами? Заразиться можно только от них?
Нет. Болезнь назвали в честь обезьян, поскольку вирус впервые выявили именно в их популяции. На самом же деле до конца неизвестно, кто именно является долговременным хозяином (естественным резервуаром) инфекции. У учёных есть предположение, что это могут быть не приматы, а грызуны.
В любом случае, чаще всего люди заражались именно от животных. Например, так было в 2003 году в Америке, когда в страну завезли партию заражённых грызунов из Африки. Люди заболевали не только после укусов или царапин, но даже от простого контакта с животным. Тогда было инфицировано 70 человек, но все они выздоровели.
В каких странах уже зафиксировали случаи оспы обезьян?
По данным ВОЗ на 21 мая 2022 года, подтверждено уже 92 случая заражения людей. Ещё более 20 расследуются.
Первого заболевшего выявили в Великобритании 7 мая. Известно, что заражённый вернулся из Нигерии, где инфекция периодически циркулирует. С тех пор случаи заболевания оспой обезьян подтвердили в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии и ряде других европейских стран. Кроме того, вирус выявили в США и Австралии. В Канаде, по предварительным данным, тоже есть заражённые — сейчас там расследуют 13 случаев.
Всего оспу обезьян в мае 2022 года зарегистрировали в 12 государствах.
Известно, что во многих из выявленных случаев вирус передавался именно от человека к человеку. Это значит, что случаи инфицирования уже не завозные, а болезнь передаётся внутри стран. Специалисты ВОЗ считают это «крайне необычным событием».
Почему вспышка началась именно сейчас?
Этого пока точно никто не знает. Но учёные полагают, что в вирусе могли произойти некоторые изменения, из-за чего он стал распространяться иным способом.
Ранее считалось, что оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путём, но после очень продолжительного контакта. В числе главных факторов риска ВОЗ называла сон в одном помещении, совместное проживание, употребление пищи из общей посуды с заражённым человеком.
Но на основании новых данных медики полагают, что инфекция передаётся и иначе: например, половым путём.
«Характеристики 23 случаев с подозрением на это заболевание указывают на передачу через слизь при половом контакте», — сообщили в испанском минздраве.
Впрочем, пока это лишь теория. Вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с РИА Новости допустил, что эти данные могут не подтвердиться.
«Возможно, это просто совпадение. Такие вирусы передаются при тесном контакте, который как раз и бывает при половом акте», — рассказал он изданию.
В любом случае, учёным ещё предстоит выяснить, что спровоцировало такую вспышку обезьяньей оспы.
Есть ли случаи оспы обезьян в России?
Пока нет. Об этом 21 мая сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, в России есть всё необходимое, чтобы выявить заболевание.
«Нужно сказать, что в России есть средства диагностики, тест-системы методом ПЦР зарегистрированы ещё в 2017 году. Также становятся доступны системы для экспресс-диагностики. Поэтому сложностей с постановкой как клинического, так и лабораторного [диагноза] нет», — цитирует Мурашко РБК.
Какие симптомы у оспы обезьян?
Инкубационный период оспы обезьян длится примерно от шести до тринадцати дней. Впрочем, этот срок в отдельных случаях может быть немного другим. Обычно выделяют два периода развития заболевания. В течение первого у больного отмечают сильную головную боль, жар, увеличение лимфоузлов и сильную усталость. Именно аномальные размеры лимфоузлов считают отличительной чертой этой разновидности оспы.
Через один-три дня после того как у больного появился жар, начинаются высыпания на коже. Обычно сыпь локализуется на лице и конечностях, реже — на туловище. Развивается этот симптом постепенно — от пятен до плотных папул, которые затем превращаются к везикулам — пузырькам с прозрачной жидкостью. Они, наконец, превращаются в пустулы — уплотнения на коже, заполненные желтоватой жидкостью. В конце эти поражения превращаются в подсохшие корки и отпадают. В особо тяжёлых случаях пустулы могут сливаться вместе, поражая большие участки кожи.
Оспа обезьян — болезнь, которая в большинстве случаев проходит сама собой в течение двух-четырёх недель.
Чем опасно это заболевание?
В ВОЗ считают, что оспа обезьян очень сильно подрывает иммунитет человека, из-за чего организм гораздо хуже защищается от других заболеваний.
В случае если болезнь поразила роговицу глаза, вирус может привести к потере зрения. Об этом журналистам РБК рассказал главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
В конце концов, сама оспа обезьян может протекать у пациента тяжело и вызывать серьёзные осложнения.
Можно ли умереть от оспы обезьян?
Такой вариант вполне возможен. Об этом изданию РИА Новости рассказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
«При этом летальный исход вполне реален», — уточнил эксперт.
В разное время показатель летальности заболевания колебался от 0 до 11%. Среди детей этот коэффициент выше, чем среди взрослых. В последнее время летальность, по данным ВОЗ, составляет 3-6%.
Из случаев, выявленных в Европе и Америке в мае 2022 года, летальных исходов пока нет. Все пациенты находятся под наблюдением врачей.
Существует ли вакцина от этой болезни?
Нет. И специализированных лекарств против неё тоже пока не существует, только поддерживающая терапия.
Но российские учёные считают, что частичную защиту от оспы обезьян даёт вакцинация от натуральной оспы. Об этом заявили в научном центре «Вектор»: поскольку вирусы схожи, прививка даёт хороший перекрёстный иммунитет.
Согласен с этим и замгендиректора по научной работе Центра им. Чумакова Илья Гордейчук, который поделился мнением с журналистами РБК.
«Два вируса схожи, поэтому иммунный ответ, сформированный в результате применения вакцины против натуральной оспы, эффективен против оспы обезьян», — пояснил эксперт.
Это значит, что у части россиян может быть иммунитет к этому заболеванию. Впрочем, вопрос дискуссионный и учёные пока продолжают исследования.
Как защититься от оспы обезьян?
В первую очередь, эпидемиологи настаивают, что нужно избегать контактов с потенциальными носителями вируса. Нельзя не только трогать больное животное, но и прикасаться к предметам, с которыми оно контактирует.
Кроме того, следует соблюдать правила, уже ставшие для нас привычными за время пандемии. Нужно регулярно мыть руки с мылом, а также обрабатывать их антисептиком. Соблюдение простых санитарных правил в разы сокращает риск инфицирования.
Как медики и власти борются с распространением оспы обезьян?
Пока страны лишь определяются с тем, как остановить вспышку заболевания. В Бельгии уже ввели для заболевших обязательный 21-дневный карантин.