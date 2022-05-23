Оспа обезьян. Чем опасно заболевание, которое начало активно распространяться по Европе?

Уже более десяти стран в Европе и за её пределами объявили, что зарегистрировали случаи заражения оспой обезьян. Заболевание не новое и известно ещё с 1970-х, но раньше подобных вспышек не было. ВОЗ бьёт тревогу и проводит расследование, почему вирус впервые привёл к такому количеству заражений. По словам учёных, инфекция может быть очень опасной для человека.

Рассказываем, что это за болезнь, чем она опасна, какие у неё симптомы и есть ли от неё вакцина.

Что такое оспа обезьян? Оспа обезьян — это вирус, который известен ещё с середины прошлого века. Первое заражение человека произошло в 1970 году в Демократической Республике Конго. На данный момент принято считать, что существует два штамма оспы обезьян: центральноафриканский и западноафриканский. Первый — более тяжёлый и обладает летальностью в 10,6% случаев. Второй — более лёгкий с летальностью до 3,6%. По предварительным данным ВОЗ, пока все выявленные случаи в мае 2022 года относятся к лёгкому западноафриканскому штамму обезьяньей оспы. Случаи заражения фиксируют регулярно, но обычно это происходит в африканских странах, которые считаются эндемичными (т.е. именно там вирус и «живёт»). За пределы Африки болезнь проникает регулярно, но это, как правило, единичные случаи. Подобных масштабов распространения, как сейчас, в неэндемичных странах не было никогда.

Почему название болезни связано именно с обезьянами? Заразиться можно только от них? Нет. Болезнь назвали в честь обезьян, поскольку вирус впервые выявили именно в их популяции. На самом же деле до конца неизвестно, кто именно является долговременным хозяином (естественным резервуаром) инфекции. У учёных есть предположение, что это могут быть не приматы, а грызуны. В любом случае, чаще всего люди заражались именно от животных. Например, так было в 2003 году в Америке, когда в страну завезли партию заражённых грызунов из Африки. Люди заболевали не только после укусов или царапин, но даже от простого контакта с животным. Тогда было инфицировано 70 человек, но все они выздоровели.

В каких странах уже зафиксировали случаи оспы обезьян? По данным ВОЗ на 21 мая 2022 года, подтверждено уже 92 случая заражения людей. Ещё более 20 расследуются. Первого заболевшего выявили в Великобритании 7 мая. Известно, что заражённый вернулся из Нигерии, где инфекция периодически циркулирует. С тех пор случаи заболевания оспой обезьян подтвердили в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии и ряде других европейских стран. Кроме того, вирус выявили в США и Австралии. В Канаде, по предварительным данным, тоже есть заражённые — сейчас там расследуют 13 случаев. Всего оспу обезьян в мае 2022 года зарегистрировали в 12 государствах. Известно, что во многих из выявленных случаев вирус передавался именно от человека к человеку. Это значит, что случаи инфицирования уже не завозные, а болезнь передаётся внутри стран. Специалисты ВОЗ считают это «крайне необычным событием».

Почему вспышка началась именно сейчас? Этого пока точно никто не знает. Но учёные полагают, что в вирусе могли произойти некоторые изменения, из-за чего он стал распространяться иным способом. Ранее считалось, что оспа обезьян может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путём, но после очень продолжительного контакта. В числе главных факторов риска ВОЗ называла сон в одном помещении, совместное проживание, употребление пищи из общей посуды с заражённым человеком. Но на основании новых данных медики полагают, что инфекция передаётся и иначе: например, половым путём. «Характеристики 23 случаев с подозрением на это заболевание указывают на передачу через слизь при половом контакте», — сообщили в испанском минздраве. Впрочем, пока это лишь теория. Вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с РИА Новости допустил, что эти данные могут не подтвердиться. «Возможно, это просто совпадение. Такие вирусы передаются при тесном контакте, который как раз и бывает при половом акте», — рассказал он изданию. В любом случае, учёным ещё предстоит выяснить, что спровоцировало такую вспышку обезьяньей оспы.

Есть ли случаи оспы обезьян в России? Пока нет. Об этом 21 мая сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, в России есть всё необходимое, чтобы выявить заболевание. «Нужно сказать, что в России есть средства диагностики, тест-системы методом ПЦР зарегистрированы ещё в 2017 году. Также становятся доступны системы для экспресс-диагностики. Поэтому сложностей с постановкой как клинического, так и лабораторного [диагноза] нет», — цитирует Мурашко РБК.

Какие симптомы у оспы обезьян? Инкубационный период оспы обезьян длится примерно от шести до тринадцати дней. Впрочем, этот срок в отдельных случаях может быть немного другим. Обычно выделяют два периода развития заболевания. В течение первого у больного отмечают сильную головную боль, жар, увеличение лимфоузлов и сильную усталость. Именно аномальные размеры лимфоузлов считают отличительной чертой этой разновидности оспы. Через один-три дня после того как у больного появился жар, начинаются высыпания на коже. Обычно сыпь локализуется на лице и конечностях, реже — на туловище. Развивается этот симптом постепенно — от пятен до плотных папул, которые затем превращаются к везикулам — пузырькам с прозрачной жидкостью. Они, наконец, превращаются в пустулы — уплотнения на коже, заполненные желтоватой жидкостью. В конце эти поражения превращаются в подсохшие корки и отпадают. В особо тяжёлых случаях пустулы могут сливаться вместе, поражая большие участки кожи. Оспа обезьян — болезнь, которая в большинстве случаев проходит сама собой в течение двух-четырёх недель.

Чем опасно это заболевание? В ВОЗ считают, что оспа обезьян очень сильно подрывает иммунитет человека, из-за чего организм гораздо хуже защищается от других заболеваний. В случае если болезнь поразила роговицу глаза, вирус может привести к потере зрения. Об этом журналистам РБК рассказал главный научный сотрудник Центра им. Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев. В конце концов, сама оспа обезьян может протекать у пациента тяжело и вызывать серьёзные осложнения.

Можно ли умереть от оспы обезьян? Такой вариант вполне возможен. Об этом изданию РИА Новости рассказал член-корреспондент РАН Александр Лукашев. «При этом летальный исход вполне реален», — уточнил эксперт. В разное время показатель летальности заболевания колебался от 0 до 11%. Среди детей этот коэффициент выше, чем среди взрослых. В последнее время летальность, по данным ВОЗ, составляет 3-6%. Из случаев, выявленных в Европе и Америке в мае 2022 года, летальных исходов пока нет. Все пациенты находятся под наблюдением врачей.

Существует ли вакцина от этой болезни? Нет. И специализированных лекарств против неё тоже пока не существует, только поддерживающая терапия. Но российские учёные считают, что частичную защиту от оспы обезьян даёт вакцинация от натуральной оспы. Об этом заявили в научном центре «Вектор»: поскольку вирусы схожи, прививка даёт хороший перекрёстный иммунитет. Согласен с этим и замгендиректора по научной работе Центра им. Чумакова Илья Гордейчук, который поделился мнением с журналистами РБК. «Два вируса схожи, поэтому иммунный ответ, сформированный в результате применения вакцины против натуральной оспы, эффективен против оспы обезьян», — пояснил эксперт. Это значит, что у части россиян может быть иммунитет к этому заболеванию. Впрочем, вопрос дискуссионный и учёные пока продолжают исследования.

Как защититься от оспы обезьян? В первую очередь, эпидемиологи настаивают, что нужно избегать контактов с потенциальными носителями вируса. Нельзя не только трогать больное животное, но и прикасаться к предметам, с которыми оно контактирует. Кроме того, следует соблюдать правила, уже ставшие для нас привычными за время пандемии. Нужно регулярно мыть руки с мылом, а также обрабатывать их антисептиком. Соблюдение простых санитарных правил в разы сокращает риск инфицирования.