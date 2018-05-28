От дождей к теплу и солнцу: какая погода ждет Алтайский край на этой неделе

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Погода на этой рабочей неделе в Алтайском крае отметится дождями, грозами, градом, а затем солнцем и теплом.

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Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в первой половине рабочей пятидневки регион ждет неустойчивая погода с дождями разной интенсивности, а также местами с грозами и локальным выпадением града.

А вот во второй половине недели погода нормализуется — будет тепло и солнечно.

Ночные температуры в крае в течение недели будут балансировать в диапазоне +3...+15 градусов. Днем будет +19...+26 градусов.

Однодневное похолодание ожидается 31 мая, когда дневные температуры составят +13...+20 градусов.

К выходным Алтайский край, согласно прогнозу, подойдет в условиях солнца и тепла, а сам уикенд обещает быть по-летнему жарким.