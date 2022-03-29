Отложат ли ремонт путепровода на Новом рынке в Барнауле из-за санкций и роста цен?

Летом-2022 в Барнауле запланирован масштабный ремонт путепровода на проспекте Ленина, который продлится два года и, как прогнозируют эксперты, создаст горожанам множество проблем. Среди них — и огромные пробки, и многомиллионные убытки для промышленных предприятий, которые расположены за мостом, на проспекте Калинина. В связи с санкциями и, как следствие, выросшими ценами, многие барнаульцы надеялись, что ремонт будет отложен. С этим вопросом amic.ru обратился в мэрию Барнаула. Рассказываем, что нам ответили.

Будет ли отложен ремонт путепровода на проспекте Ленина в Барнауле?

Переносить сроки по реконструкции путепроводов не планируется, сообщили amic.ru в администрации города. Ориентировочно работы начнутся во второй половине мая 2022 года — сразу после заключения муниципального контракта.

Когда пройдёт аукцион по определению подрядчика, который будет вести работы на объекте?

Аукцион на определение подрядной организации будет проведён в конце апреля 2022 года.

Сколько стоят работы по реконструкции моста и будет ли скорректирована смета в связи с изменением цен на материалы? Стоимость работ по реконструкции путепроводов в соответствии с проектно-сметной документацией составляет 1,695 млрд рублей. В администрации Барнаула отмечают, что при составлении смет были заложены актуальные расценки. На сегодняшний день уже получено положительное заключение государственной экспертизы Алтайского края на проектно-сметную документацию по реконструкции путепроводов. Если же цены поднимутся, то, как сообщили в администрации, «вопрос будет решаться в соответствии с действующим законодательством».

Зачем реконструировать путепровод на проспекте Ленина? Путепроводу на Новом рынке уже 70 лет, он находится в аварийном состоянии. О его ремонте задумались ещё несколько лет назад, однако ранее муниципалитет не мог найти на это финансы. Сейчас же средства региону выделены в качестве кредитов под низкий процент — 3% годовых, поэтому появилась возможность реконструировать опасный объект. Работы планируют завершить к концу 2023 года.



Во время реконструкции будут демонтированы старые путепроводы и построены новые. При этом проезжую часть увеличат. Так, число полос вырастет с четырёх до шести. Расширят и пешеходные тротуары.



Власти города предполагают, что после реконструкции будет решена проблема пробок в этом районе.

И как будет ходить общественный транспорт во время реконструкции путепровода? Сложно, хотя в мэрии и разработали специальную схему движения общественного транспорта на время проведения работ. Так, пассажирские автобусы предлагают пустить по проспекту Калинина и ул. Аносова, далее вновь вернуть на привычные маршруты. При этом хотят внедрить систему выделенных полос.



Для организации бесперебойной работы трамваев планируют обособить трамвайные пути на ул. Челюскинцев, от проспекта Строителей до улицы Партизанской. Но часть маршрутов электротранспорта всё же придётся закрыть — например, трамвай № 4.



Троллейбусные маршруты № 1, 6 и 7 будут ходить только до дома быта.



В мэрии пообещали, что на период реконструкции путепровода для улучшения и удобства транспортного обслуживания жителей города построят разворотное кольцо в районе ТРЦ «Пионер». Но пока его нет.



Также власти города сообщили, что для служебного транспорта организуют специальные пересадочные узлы, кроме того, будет проработан вопрос запуска «челноков» по улице Кулагина, которые будут доставлять рабочих до заводов.



Подробнее читайте в материале: «Реконструкция путепровода на Новом рынке в Барнауле. Как будет ходить транспорт?»

А как будут ездить автомобили? Личный транспорт горожан собираются пустить по проспекту Калинина и ул. Пионеров, далее — по ул. Северо-Западной. Кроме того, предполагается, что основные транспортные потоки распределятся по магистралям: пр. Космонавтов, пр. Красноармейский, Павловский тракт, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Кутузова, ул. Власихинская.



Однако, по мнению руководителя общественной организации «Гражданский патруль» в Алтайском крае Игоря Берга, этих мер недостаточно. По его словам, на дорогах Барнаула, куда хотят распределить транспорт после закрытия путепровода, и на данный момент наблюдаются постоянные пробки, а после начала работ ситуация только усугубится. В настоящее время транспортная система не готова к ремонту моста, считает эксперт. По его мнению, если власти не предпримут своевременных мер, городу грозит транспортная катастрофа.