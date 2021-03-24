Падение ниже дна: что говорят в России о фильме Собчак про скопинского маньяка?

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Вопрос дня Заботливое чудовище. Что известно о скопинском маньяке, которого выпустили на свободу

3 марта 2021 года из колонии освободился Виктор Мохов, отсидевший 17 лет за то, что четыре года удерживал в бункере, насиловал и всячески истязал Катю Мартынову и Лену Самохину. В лапы маньяка девочки попали, когда им было 14 и 17 лет. В заточении одна из них трижды рожала от преступника.

Подробнее о том, что пришлось пережить девушкам, мы рассказывали здесь: "Заботливое чудовище. Что известно о скопинском маньяке, которого выпустили на свободу"

После того как Мохов освободился, Ксения Собчак сделала с ним видеоинтервью и выложила его на YouTube.

Причём до этого звёздная блондинка отрицала информацию, что её съёмочная группа приезжала в Скопин.

Телеграм-канал Mash написал, что за участие в фильме Собчак заплатила Мохову деньги. Об этом в телефонном разговоре якобы сообщил сам скопинский маньяк, отметив, что это "копейки" – 50 тысяч рублей и мебель в дом. Сама Собчак факт оплаты отрицает.