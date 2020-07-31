Пенсии, ОСАГО и полеты за рубеж. Что изменится в жизни россиян в августе 2020 года?

Некоторые пенсии увеличат

Правда, ненамного. Всего с 1 августа проиндексируют пенсии для трех категорий граждан. Самая многочисленная из них – работающие пенсионеры. Как известно, размер пенсии для них не индексируют с 2016 года. Если пенсионер работает, то из его зарплаты удерживают страховые взносы, и пенсия увеличивается за счет этого. К тому же существует понятие "пенсионный коэффициент": пенсию работающего пенсионера можно увеличить только на три коэффициента в год.

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Вопрос дня Пенсии с 1 августа вырастут. Насколько и у кого?

Поскольку в 2020 году пенсионный коэффициент стоит 93 рубля, то максимальная прибавка для работающих пенсионеров составит 279 рублей. В Алтайском крае, по данным ПФР, работали почти 133 тысячи пенсионеров, а средняя прибавка для них составит чуть больше 148 рублей.

Также увеличат выплаты для тех, кто получает накопительную пенсию. В стране около 80 тысяч таких пенсионеров, а в Алтайском крае всего 643 человека. Для них пенсию проиндексируют на 9,13%. Средний размер такой пенсии в России – 770 рублей в месяц. А потому повышение в среднем составит около 70 рублей.

Еще одна категория – участники программы софинансирования пенсионных накоплений. Индексация составит 7,99%. Поскольку средний размер пенсионных выплат по программе в Алтайском крае 1792 рубля, то для жителей региона прибавка составит примерно 143 рубля.