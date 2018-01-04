Пенсии, пособия, зарплаты: какие выплаты увеличили с 1 января 2018 года
Зарплата федеральных бюджетников, не являющихся госслужащими, в новом году вырастет на 4%, также увеличатся пособия и пенсии
Цены на продукты и различные услуги повышаются регулярно. В связи с этим любая прибавка от государства имеет большое значение, особенно для отдельных групп населения. Что будет с пенсиями, зарплатами и социальными выплатами в 2017 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Индексация должностных окладов, ставок заработной платы касается работников бюджетной сферы: нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, уборщиков служебных помещений и всех тех, кто получает зарплату из бюджета, кто не был охвачен майскими указами президента. Для них в следующем году повысят зарплату - на четыре процента, об этом еще в октябре информировал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
Прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке (спасателей и пожарных системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других).
Кроме того, согласно "майским указам" президента, врачи в регионах должны получать больше - с 1 января 2018 года их зарплата составит 200% от средней зарплаты по региону, а зарплаты среднего медицинского персонала — 100%. Также в Алтайском крае должны вырасти и доходы педагогов. Напомним, в октябре губернатор Александр Карлин подписал проект регионального закона о бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы, который должен положительно повлиять на рост заработной платы бюджетников.
Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 18 декабря 2017 года