Пенсии, пособия, зарплаты: какие выплаты увеличили с 1 января 2018 года

Цены на продукты и различные услуги повышаются регулярно. В связи с этим любая прибавка от государства имеет большое значение, особенно для отдельных групп населения. Что будет с пенсиями, зарплатами и социальными выплатами в 2017 году, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1 Что насчет повышения пенсий? Пенсии в 2018 году проиндексируют, но по новым правилам. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты страховых пенсий будет увеличена, произойдет это 1 января 2018 года. Ранее пенсию индексировали в феврале. Еще одно положение: общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы за предыдущий год. В Госдуме считают, что это позволит избежать риска уменьшения дохода граждан, получающих доплату к пенсии до прожиточного минимума пенсионера, в случае снижения величины соответствующего прожиточного минимума пенсионера. Неработающим пенсионерам пенсии проиндексируют на 3,7% с 1 января следующего года.

2 А как насчет работающих пенсионеров? В 2018 году пенсии работающих пенсионеров индексироваться не будут. Вместе с тем в новом году будет сохранен тот же режим начисления пенсий, который действует сейчас. Стоимость одного пенсионного коэффициента с нового года составит 81,49 рубля. И чем больше зарплата, тем больше можно заработать баллов. Но есть потолок: максимально в 2018 году можно заработать 8,7 пенсионных балла. Для работающих в 2017 году пенсионеров прибавка может составить до трех пенсионных баллов, то есть около 245 рублей. Когда пенсионер прекращает трудовую деятельность, он начинает получать страховую пенсию с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. Изменения, внесенные в пенсионное законодательство, позволят пенсионеру с 2018 года получить проиндексированную пенсию за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 4982,9 рубля.

3 МРОТ повысят? Да. С 1 января в России минимальный размер оплаты труда в России увеличили на 20%. Он составляет 9489 рублей. Отметим, именно эта единица влияет на размер пособия по беременности и родам, оплату больничного листа, если человек не работал два предыдущих календарных года или его заработок был меньше МРОТ. По закону платить зарплату меньше федерального МРОТ запрещено, тем не менее такие факты встречаются. Напомним, что с 1 января 2018-го соотношение МРОТ и прожиточного минимума составляет 85%. В планах правительства – сделать эти величины равными. Срок реализации этой цели — 1 января 2019 года.

4 Кому обещают повысить зарплаты в 2018 году? Индексация должностных окладов, ставок заработной платы касается работников бюджетной сферы: нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, уборщиков служебных помещений и всех тех, кто получает зарплату из бюджета, кто не был охвачен майскими указами президента. Для них в следующем году повысят зарплату - на четыре процента, об этом еще в октябре информировал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Новости

Общество Рост зарплат: "майские указы" президента доберутся до врачей в 2018 году Прибавку к зарплате получат также инженерно-технические и вспомогательные работники, обслуживающие здания и оборудование (инженеры, программисты, техники, электромонтеры, слесари, сантехники, уборщики служебных помещений), специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации, социальные психологи. Кроме того, долгожданное повышение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке (спасателей и пожарных системы МЧС России, гидробиологов, метеорологов, океанологов, лесников, работников селекционно-семеноводческих центров, десантно-пожарной службы лесного хозяйства, ветеринарной службы и многих других). Кроме того, согласно "майским указам" президента, врачи в регионах должны получать больше - с 1 января 2018 года их зарплата составит 200% от средней зарплаты по региону, а зарплаты среднего медицинского персонала — 100%. Также в Алтайском крае должны вырасти и доходы педагогов. Напомним, в октябре губернатор Александр Карлин подписал проект регионального закона о бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы, который должен положительно повлиять на рост заработной платы бюджетников.

Данный материал был впервые опубликован на Amic.ru 18 декабря 2017 года