Перед приездом Мишустина в Барнауле кладут асфальт в морозы. Что это за технология?
В мэрии уверяют, что использовали метод холодного асфальта. А что это такое? Сейчас все объясним
По случайному совпадению в Барнауле незадолго до приезда премьер-министра России Михаила Мишустина начали ремонтировать дороги. Ремонтные работы горожане заметили на Павловском тракте (по этой улице возят ВИП-персон, прибывающих в столицу края через аэропорт, – прим. редакции) 28 февраля, когда на улице температура воздуха была ниже 20 градусов. Это стало поводом для шуток горожан в социальных сетях. Однако в мэрии Барнаула официально заявили, что ремонт дорог в феврале в столице края никак не связан с визитом Михаила Мишустина, а был плановым. Работы ведутся уже две недели, а холодный асфальт позволяет производить ремонт при отрицательных температурах. Amic.ru выяснил, что это за технология "холодный асфальт" и действительно ли она позволяет заделывать ямы в морозы.
Да. Но с ограничениями.
Как пояснил amic.ru заместитель заведующего кафедры "Организации и безопасности движения" АлтГТУ Сергей Павлов, холодный асфальт имеет одно существенное преимущество перед горячим: его укладку можно проводить при любой погоде и минусовых температурах. Но все же обычно смеси рекомендуют использовать при температуре до -5°С. Конечно, бывают смеси, которые разрешено укладывать даже при минус 15 градусов, отмечает специалист. Это возможно благодаря добавленным в них пластификаторам. Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ.
Однако Сергей Павлов отмечает, что, несмотря на столь развитую технологию, еще не видел, чтобы холодный асфальт клали в Барнауле в феврале. Обычно текущий ремонт в нашем городе начинается в марте-апреле, когда на дорогах в городе относительно тепло. Перед укладкой предварительно подготавливается основание: участок очищается, нагревается газовой горелкой, затем удаляются остатки воды. Битумом покрываются поверхности, которые будут примыкать к обновленному слою. После этого засыпается сам асфальт и тщательно утрамбовывается.
"Технология позволяет делать ремонт в холодную погоду, но в этом году начали делать дороги очень рано. Если поверхность не сухая, то холодный асфальт быстро развалится", – пояснил Павлов.
Кстати, какая температура была в Барнауле 28 февраля?
В начале марта. Как следует из сообщения на официальном сайте администрации города, в ночь с 2 на 3 марта дорожники вышли заделывать ямы на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Тогда тоже применяли холодный асфальт. "А как вы помните, в марте прошлого года в Барнаул никто не приезжал, но ямочный ремонт проводился", – подчеркнула пресс-служба мэрии в своем официальном телеграм-канале.
Согласно ГОСТу, сейчас можно класть горячий асфальт в сухую погоду весной и летом, при этом температура не должна опускаться ниже плюс 5 градусов, а осенью – ниже плюс 10 градусов.