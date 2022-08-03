«Первый шаг сделан». Главврач барнаульской поликлиники рассказала о начале шестой волны COVID-19

Количество обращений в барнаульскую поликлинику № 1 с жалобами на признаки ОРЗ увеличилось примерно в десять раз за прошедшую неделю. Об этом amic.ru рассказала главврач медучреждения Елена Азарова. Специалист не сомневается, что такую ситуацию можно считать началом шестой волны коронавируса на Алтае. В ближайшие недели число заболевших будет лишь увеличиваться, уверена медик.

Было 2, стало почти 40

Ещё неделю назад специалисты первой городской поликлиники фиксировали не больше 1-2 обращений с жалобами на признаки ОРЗ в день. Теперь же с подобными симптомами в медучреждение ежедневно приходят в среднем 20-25 человек, рассказала Азарова. Ещё больше пациентов медики приняли в понедельник, 1 августа, — без малого 40 человек.

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Здоровье В Алтайском крае фиксируется резкий прирост заболеваемости коронавирусом

Главврач уверена, что всплеск количества обращений вполне можно считать началом шестой волны коронавируса. Дальше, по её мнению, будет только хуже.

«Первый шаг мы уже сделали. Пальчики наши, можно сказать, уже наступили в шестую волну. Теперь вопрос лишь в том, когда именно приход этой волны будет ощутимым. Я думаю, где-то к 15 сентября. Всё больше людей вернётся из санаториев и из-за границы, из домов отдыха и лагерей. Начнут перемешиваться между собой. Заболеваемость будет всё больше и больше», — сообщила Елена Азарова.

Прогнозы сбылись

Руководитель медучреждения посоветовала жителям региона поскорее сделать прививку от COVID-19 перед разгаром шестой волны. Пока показатели заболеваемости не достигли слишком больших масштабов, ещё есть возможность привиться и себя обезопасить. Первая поликлиника, как и все остальные в крае, продолжают проводить вакцинацию в штатном режиме.

Напомним, ежедневное количество подтверждённых диагнозов COVID-19 в Алтайском крае тоже заметно выросло за последние дни. ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что за три дня прирост заболевших увеличился на 70%. Так, 29 июля зафиксировали 91 новое заражение, 30 июля — 95, а 31 июля — 98. Хотя за неделю до этого в регионе ежедневно выявляли меньше 60 инфицированных. Второго августа количество зарегистрированных случаев COVID-19 в крае вновь составило 98.

О том, что приход шестой волны коронавируса на Алтай неизбежен, корреспонденту amic.ru недавно сообщил главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Эксперт сделал такой вывод, основываясь на эпидобстановке в Москве: в столице заболеваемость начала расти ещё раньше. По словам врача, новый всплеск пандемии вызвал один из подвидов «омикрона».