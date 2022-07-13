Пешеход всегда прав. Можно ли оспорить работу светофоров и установку дорожных знаков?

Верховный суд разрешил гражданам России оспаривать в суде решения чиновников по установке дорожных знаков и режиму работы светофоров, если людям это мешает. Подробнее об этом — в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Борьба с пробками идет во всем мире, но иногда это стремление приводит к тому, что пешеходы буквально вынуждены перебегать дорогу. Двигаясь с обычной скоростью, человек рискует не успеть перейти проезжую часть полностью. Особенно тяжело на таких участках приходится пожилым людям.

Не успели перейти на зеленый — можно идти в суд?

Можно. В принципе, такая возможность была у людей и раньше, но теперь на сторону граждан встал Верховный суд России. Соответствующее постановление публикует «Российская газета». В частности, граждане вправе потребовать отрегулировать длительность сигналов светофоров.

Теперь служители Фемиды будут полагаться на этот документ, который, по сути, является инструкцией, как правильно рассматривать споры граждан с государственными инстанциями. В целом постановление расширяет возможности людей по защите своих прав.

«Подать жалобу в суд можно будет, если, по мнению гражданина, зеленый свет на каком-то пешеходном переходе гаснет слишком быстро, а автомобилям, наоборот, дается много времени. Суд должен будет изучить ситуацию», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Это касается только пешеходов или автомобилисты тоже смогут подать претензию?

Постановление распространяется на всех участников дорожного движения. Поводом для разбирательств может стать светофор, который устраивает пробки на перекрестке. Например, надолго задерживает машины в одном направлении, в то время как в другом направлении дорога пустая.

Или режим работы светофора пропускает по главной дороге десятки машин, а с второстепенной успевают выехать только три. Столкнулись с такой ситуацией? Можете требовать от владельца дороги изменить ситуацию.

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А перенос пешеходного перехода можно оспорить?

Конечно, если при этом органы местного самоуправления не учли все обстоятельства, влияющие на безопасность дорожного движения. Владимир Груздев отметил, что фактически документ позволяет обжаловать любые непродуманные решения чиновников.

Тема довольно острая, поскольку зачастую местные власти считают себя умнее и грамотнее жителей. Например, люди привыкли переходить дорогу кратчайшим путем. Но местным властям показалось, что это создает проблемы для безопасности дорожного движения. В итоге «зебру» нарисовали в 200 метрах от привычного перехода, и люди перебегают дорогу по старому маршруту, что увеличивает вероятность ДТП.

Особо указывается, что предметом судебного контроля могут быть действия, связанные с организацией дорожного движения: установка технических средств организации дорожного движения, включая дорожные знаки, согласование работы светофоров. Предметом спора могут стать также дорожные ограждения и средства фотовидеофиксации на дорогах.

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Получается, что теперь можно требовать убрать любые дорожные знаки?

Да, если вы считаете, что какой-либо дорожный знак установлен неверно. Например, «кирпич» появился не там, где нужно, или после проведения ремонта дороги не убрали временные знаки. Работы уже завершили, а знаки по-прежнему предписывают ограничения. В этом случае граждане могут подать претензию.

Отметим, что изначально с претензией нужно будет обратиться в администрацию. За установку дорожных знаков, светофоров, режим их работы в черте населенного пункта отвечает администрация муниципалитета. «Хозяином» дорог краевого значения является региональная власть. За организацию движения по федеральным дорогам отвечает Росавтодор.

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Что делать, если администрация не отвечает?

Если ваше решение проигнорируют, самое время подать исковое заявление в суд.

Кстати, в постановлении Верховного суда указывается, что обжаловать можно не только действия, нарушающие права граждан, но и бездействие чиновников. Например, если вам не ответили на письмо или не сообщили о принятом решении.