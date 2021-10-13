Платить по-новому. Как изменился расчёт налогов для физлиц и у кого есть льготы?

А кому положены льготы при уплате налогов?

Льготы при уплате налогов в России положены определённым категориям граждан. Так, от уплаты налога на имущество физических лиц освобождены: герои, участники войны, военнослужащие и члены их семей, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, пенсионеры и предпенсионеры, физлица, которые используют имущество в качестве творческих мастерских, музеев, библиотек, все владельцы хозпостроек площадью до 50 кв.м.

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Вопрос дня Плати меньше: кто имеет право на налоговые льготы по имуществу, земле и авто

Но не платить налог можно только за один объект одного вида: одну квартиру, один дом и один гараж. Если, например, у инвалида первой группы в собственности два дома, то налог платить придётся, но только за один из этих видов недвижимости. К какому именно из двух домов применить льготы, человек решает сам. Для этого ему нужно подать заявление в налоговую.

Для многодетных семей также предусмотрена льгота по налогу на имущество. За каждого ребёнка из площади квартиры вычитают по 5 м², а из площади дома – по 7 м². Семья платит налог с разницы, но вычет можно оформить только на один объект каждого вида.

Также для пенсионеров и предпенсионеров, многодетных семей, пострадавших от радиации, ветеранов войны и инвалидов есть льготы по земельному налогу. От его уплаты они освобождаются, если площадь земельного участка не превышает шести соток. Если участок больше, то налог рассчитывают за оставшуюся после вычета шести соток площадь земли. Например, если площадь участка 10 соток, то платить налог нужно будет только за четыре.

Для этих же граждан есть льготы и по транспортному налогу. Платить его не придётся, если мощность автомобиля не превышает 100 л. с. или мотоцикл мощностью до 45 л. с. Льгота действует на одну единицу транспорта. Если в собственности два автомобиля, за второй будет начислен налог.

Регионы могут вводить дополнительные льготы по налогам. Уточнить, какие из них действуют в вашем регионе, можно на сайте налоговой в разделе справочной информации по ставкам и льготам. Потребуется только выбрать нужный регион, муниципальное образование и вид налога.