Плюют на закон ради хайпа. Как современная молодёжь зарабатывает лайки, рискуя жизнью
Блогер-пятимиллионник прокатил девушку на крыше Bentley
В интернете активно обсуждают выходку очередного блогера, который раскатывал по Москве на Bentley с привязанной к крыше девушкой. У неё был заклеен скотчем рот, а правая рука пристёгнута к водителю. Госавтоинспекция теперь проводит проверку по этому факту. Что толкает людей на такие развлечения, какое им за это грозит наказание и почему у них всё больше подражателей, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
"Героя" зовут Сергей Косенко и в Instagram у него пятимиллионная армия подписчиков. Известно, что машина блогеру не принадлежит. Телеграм-канал "112" написал, что за этим автомобилем числится 68 штрафов на общую сумму 78 500 рублей.
В рискованной поездке приняла участие Илона Дрожь. У неё на данный момент в Instagram 538 тысяч подписчиков. И их количество значительно увеличилось как раз после этого ролика в социальной сети.
По одной из версий, молодые люди участвовали челлендже, который предполагал выполнение различных рискованных заданий. По другой – что стрим снимали ради лайков, которые приносят молодым людям баснословную прибыль. Не случайно Forbes начал составлять рейтинги блогеров.
В TikTok, например, по оценкам экспертов, топовые блогеры в среднем получают по 300-500 тысяч рублей в месяц. Доход лидера рейтинга, по данным на конец прошлого года, составил 10,47 миллиона рублей. Это не всё состояние молодой звезды, а лишь оценочный доход за определённый период времени, не больше года, пишет "РГ".
Перевозить людей вне кабины автомобиля запрещено. Но максимальное наказание за это в соответствии с КоАП – штраф 1000 рублей. А если заплатить его в течение 20 дней после вынесения постановления, то сумма составит смешные 500 рублей.
На Илону Дрожь протокол могут составить только за непристёгнутый ремень (но пока не составили, возможно, и не будут). Напомним, штраф за это правонарушение 500 рублей, а со скидкой 250 рублей.
После того как об этой выходке молодых людей вышел сюжет на одном из федеральных каналов, Косенко выставил его у себя в соцсети, сопроводив подписью: "Я извинился… Илона присоединяется к извинениям. Обидно, на 750 рублей встряли".
А сейчас выставляет в сторис скриншоты, где хвастается, что его зовут стать гостем телевизионных и радиопередач.
Подобные выходки ради лайков далеко не редкость. Часть из них заканчиваются уголовными делами. У всех ещё на слуху история блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay. Он выгнал свою девушку на мороз, а потом вёл прямой эфир, пока она умирала. В колонии строгого режима Решетняк проведёт шесть лет. Другой блогер – Андрей Бурим, известный как Mellstroy, – в прямом эфире избил девушку, просившую доказать, что он "топчик". И получил за это шесть месяцев исправительных работ и штраф в размере 72 тысяч рублей.
Недавно Михаил Литвин тоже опубликовал видеозапись о скотче и вертолёте. Своего подписчика он примотал к днищу воздушного аппарата. После этого вертолёт поднялся в воздух. Естественно, все участники ролика делали это не бесплатно. Сам скандальный блогер не полетел. Сейчас Следственный комитет расследует это дело. Вертолёт изъяли, а пилота отстранили от полётов.