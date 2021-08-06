Плюют на закон ради хайпа. Как современная молодёжь зарабатывает лайки, рискуя жизнью

Блогер-пятимиллионник прокатил девушку на крыше Bentley

6 августа 2021, 07:30, Ирина Киселева

В интернете активно обсуждают выходку очередного блогера, который раскатывал по Москве на Bentley с привязанной к крыше девушкой. У неё был заклеен скотчем рот, а правая рука пристёгнута к водителю. Госавтоинспекция теперь проводит проверку по этому факту. Что толкает людей на такие развлечения, какое им за это грозит наказание и почему у них всё больше подражателей, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такие Сергей Косенко и его спутница?
Миллионы просмотров за осуждающий взгляд: главный разрушитель бесполезных лайфхаков в Сети

Миллионы просмотров за осуждающий взгляд: главный разрушитель бесполезных лайфхаков в Сети

"Героя" зовут Сергей Косенко и в Instagram у него пятимиллионная армия подписчиков. Известно, что машина блогеру не принадлежит. Телеграм-канал "112" написал, что за этим автомобилем числится 68 штрафов на общую сумму 78 500 рублей.

В рискованной поездке приняла участие Илона Дрожь. У неё на данный момент в Instagram 538 тысяч подписчиков. И их количество значительно увеличилось как раз после этого ролика в социальной сети.

По одной из версий, молодые люди участвовали челлендже, который предполагал выполнение различных рискованных заданий. По другой – что стрим снимали ради лайков, которые приносят молодым людям баснословную прибыль. Не случайно Forbes начал составлять рейтинги блогеров.

В TikTok, например, по оценкам экспертов, топовые блогеры в среднем получают по 300-500 тысяч рублей в месяц. Доход лидера рейтинга, по данным на конец прошлого года, составил 10,47 миллиона рублей. Это не всё состояние молодой звезды, а лишь оценочный доход за определённый период времени, не больше года, пишет "РГ".

2
Что грозит блогеру за такое видео?
Названы доходы популярных российских блогеров: в десятке от 30 млн рублей

Названы доходы популярных российских блогеров: в десятке от 30 млн рублей

ГИБДД провела проверку после публикации ролика в интернете и разыскала водителя. Автоинспекторы составили протокол за нарушение правил перевозки (КоАП РФ ст. 12.23 ч. 2).

Перевозить людей вне кабины автомобиля запрещено. Но максимальное наказание за это в соответствии с КоАП – штраф 1000 рублей. А если заплатить его в течение 20 дней после вынесения постановления, то сумма составит смешные 500 рублей.

На Илону Дрожь протокол могут составить только за непристёгнутый ремень (но пока не составили, возможно, и не будут). Напомним, штраф за это правонарушение 500 рублей, а со скидкой 250 рублей.

После того как об этой выходке молодых людей вышел сюжет на одном из федеральных каналов, Косенко выставил его у себя в соцсети, сопроводив подписью: "Я извинился… Илона присоединяется к извинениям. Обидно, на 750 рублей встряли".

А сейчас выставляет в сторис скриншоты, где хвастается, что его зовут стать гостем телевизионных и радиопередач.

3
На что идут блогеры ради хайпа?
Кот Степан, которого ничего не радует, стал новой звездой соцсетей

Кот Степан, которого ничего не радует, стал новой звездой соцсетей

Подобные выходки ради лайков далеко не редкость. Часть из них заканчиваются уголовными делами. У всех ещё на слуху история блогера Станислава Решетняка, известного как Reeflay. Он выгнал свою девушку на мороз, а потом вёл прямой эфир, пока она умирала. В колонии строгого режима Решетняк проведёт шесть лет. Другой блогер – Андрей Бурим, известный как Mellstroy, – в прямом эфире избил девушку, просившую доказать, что он "топчик". И получил за это шесть месяцев исправительных работ и штраф в размере 72 тысяч рублей.

Недавно Михаил Литвин тоже опубликовал видеозапись о скотче и вертолёте. Своего подписчика он примотал к днищу воздушного аппарата. После этого вертолёт поднялся в воздух. Естественно, все участники ролика делали это не бесплатно. Сам скандальный блогер не полетел. Сейчас Следственный комитет расследует это дело. Вертолёт изъяли, а пилота отстранили от полётов.

4
Почему в России нет наказания за такое поведение?
С предложением ввести ответственность за интернет-трансляции насилия и мерзостей предложил сенатор Алексей Пушков. Проект сейчас готовится к внесению в Госдуму. Но очевидно, что пришло время ужесточить меры воздействия за хайп. За это надо не лайкать, а наказывать.
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