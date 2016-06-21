Почем диплом, или Сколько стоит год обучения в алтайских вузах?

В некоторых университетах всего за год цены за первый курс взлетели более чем на 30 тысяч рублей, в других, наоборот, упали

21 июня 2016, 06:04

Приемная кампания в Алтайском крае в самом разгаре. Еще несколько дней, и сотни студентов устремятся в высшие учебные заведения, чтобы подать документы на поступление. Уже известно, сколько бюджетных мест выделено каждому вузу, и многие абитуриенты уже сейчас объективно понимают, что рассчитывать на обучение за счет государства им не приходится из-за невысоких результатов ЕГЭ. Портал Amic.ru решил выяснить, насколько придется затянуть пояса родителям будущих специалистов, которые будут получать высшее образование на коммерческой основе в алтайских вузах.

1
Даешь стоматологов?
Если говорить о стоимости платного обучения в Алтайском государственном медицинском университете, то самым дорогим оно будет для будущих стоматологов – 120 тысяч рублей в год. Стоит отметить, что всего за год размер оплаты увеличился на 21300 рублей.

В этом году родителям, чьи дети не попали на бюджет, за первый год обучения на лечебном факультете придется выложить 99 тысяч рублей. Замыкает тройку "финалистов" фармацевтический факультет с размером оплаты 95 тысяч. Эти направления всего за год подорожали на 18 тысяч рублей.
2
В парикмахеры – с высшим образованием?

В Алтайском государственном университете по 127 тысяч рублей нужно накопить мамам и папам, чьи чада решили связать свою жизнь с музеями и охраной объектов культурного и природного наследия. Эти же расценки действуют для будущих дизайнеров и продюсеров, которые будут постигать "искусство костюма, текстиля" и "культурологию". Приготовить по 127 тысяч нужно и будущим музыкантам, солистам, концертмейстерам и преподавателям школ искусств.

При этом обучение на факультете юриспруденции составляет 96 тысяч. На 5 тысяч меньше нужно заплатить будущим экономистам на специальностях "прикладная информатика", "бизнес-информатика", "государственное и муниципальное управление, торговое дело".

Кроме того, с этого года классический вуз открыл набор студентов по программе "парикмахерское искусство и дизайн прически". Один год обучения по этому направлению составляет 76 тысяч рублей. Всего четыре года, и бакалавры смогут похвастать дипломом о высшем образовании.

3
Экономисты будут?
Алтайскому государственному техническому университету принадлежит пальма первенства в регионе по самым высоким расценкам на высшее образование. Речь идет о таких направлениях подготовки, как "техническая физика", "дизайн", "боеприпасы и взрыватели", "проектирование авиационных и ракетных двигателей". За год обучения по этим специальностям выставят счет в 129 тысяч 370 рублей. Прирост стоимости составил 10 тысяч рублей.

По 29 программам направления подготовки установлены расценки за первый курс обучения в размере 81990 рублей. Среди них будущие архитекторы, дизайнеры, строители, информатики, энергетики, машиностроители и многие другие.

Минимальная стоимость обучения в АлтГТУ составляет 74990 рублей. В эту группу входят все направления экономических специальностей. Вопрос о том, сможет ли университет вести набор на эти специальности, пока не решен, так как в высшем учебном заведении еще ожидают решения об аккредитации. Как ранее отмечал исполняющий обязанности ректора Андрей Максименко, часть направлений подготовки могут не пройти аккредитацию, в том числе под вопросом находятся экономисты.
4
Подешевело?

В прейскуранте цен Алтайского государственного аграрного университета встретился минимальный разброс цен на обучение. Планку в 79050 рублей держат такие специальности, как "агрономия", "садоводство", "лесное дело", "агроинженерия", "зоотехния", "технология производства и переработки машин и комплексов", а также "продукты питания животного происхождения". Эти специальности по сравнению с прошлым годом стали дешевле на 5 тысяч рублей.

Обучение на факультете природообустройства в 2016-2017 учебном году обойдется в 74370 рублей. Минимальные расценки в аграрном вузе установились на экономические профессии — 58-59 тысяч рублей.

5
Почем дирижеры?
Алтайский государственный институт культуры обучит дирижеров,  хореографов и "народников" за 100 тысяч в год. В прошлом году эти программы обошлись первокурсникам в 114 тысяч рублей. При этом дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, народная художественная культура, а также режиссура стоят 72 тысячи рублей. Меньше всего заплатят в этом высшем учебном заведении будущие библиотекари, специалисты в области туризма, охраны культурного наследия, музеологии.
6
Сколько стоит стать физруком?
Самым дорогим направлением подготовки в Алтайском государственном педагогическом университете является физическая культура. Будущим физрукам придется выложить за первый курс 126370 рублей. "Серебро" в первенстве самых дорогих специальностей поделили сразу несколько специальностей с размером оплаты 75430 рублей. Среди них педагоги английского и немецкого, французского и английского языков, преподаватели русского и литературы, дошкольного и дополнительного образования и другие.
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