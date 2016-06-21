Почем диплом, или Сколько стоит год обучения в алтайских вузах?

В парикмахеры – с высшим образованием?

В Алтайском государственном университете по 127 тысяч рублей нужно накопить мамам и папам, чьи чада решили связать свою жизнь с музеями и охраной объектов культурного и природного наследия. Эти же расценки действуют для будущих дизайнеров и продюсеров, которые будут постигать "искусство костюма, текстиля" и "культурологию". Приготовить по 127 тысяч нужно и будущим музыкантам, солистам, концертмейстерам и преподавателям школ искусств.



При этом обучение на факультете юриспруденции составляет 96 тысяч. На 5 тысяч меньше нужно заплатить будущим экономистам на специальностях "прикладная информатика", "бизнес-информатика", "государственное и муниципальное управление, торговое дело".

Кроме того, с этого года классический вуз открыл набор студентов по программе "парикмахерское искусство и дизайн прически". Один год обучения по этому направлению составляет 76 тысяч рублей. Всего четыре года, и бакалавры смогут похвастать дипломом о высшем образовании.