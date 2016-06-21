Почем диплом, или Сколько стоит год обучения в алтайских вузах?
В некоторых университетах всего за год цены за первый курс взлетели более чем на 30 тысяч рублей, в других, наоборот, упали
Приемная кампания в Алтайском крае в самом разгаре. Еще несколько дней, и сотни студентов устремятся в высшие учебные заведения, чтобы подать документы на поступление. Уже известно, сколько бюджетных мест выделено каждому вузу, и многие абитуриенты уже сейчас объективно понимают, что рассчитывать на обучение за счет государства им не приходится из-за невысоких результатов ЕГЭ. Портал Amic.ru решил выяснить, насколько придется затянуть пояса родителям будущих специалистов, которые будут получать высшее образование на коммерческой основе в алтайских вузах.
В этом году родителям, чьи дети не попали на бюджет, за первый год обучения на лечебном факультете придется выложить 99 тысяч рублей. Замыкает тройку "финалистов" фармацевтический факультет с размером оплаты 95 тысяч. Эти направления всего за год подорожали на 18 тысяч рублей.
В Алтайском государственном университете по 127 тысяч рублей нужно накопить мамам и папам, чьи чада решили связать свою жизнь с музеями и охраной объектов культурного и природного наследия. Эти же расценки действуют для будущих дизайнеров и продюсеров, которые будут постигать "искусство костюма, текстиля" и "культурологию". Приготовить по 127 тысяч нужно и будущим музыкантам, солистам, концертмейстерам и преподавателям школ искусств.
При этом обучение на факультете юриспруденции составляет 96 тысяч. На 5 тысяч меньше нужно заплатить будущим экономистам на специальностях "прикладная информатика", "бизнес-информатика", "государственное и муниципальное управление, торговое дело".
Кроме того, с этого года классический вуз открыл набор студентов по программе "парикмахерское искусство и дизайн прически". Один год обучения по этому направлению составляет 76 тысяч рублей. Всего четыре года, и бакалавры смогут похвастать дипломом о высшем образовании.
По 29 программам направления подготовки установлены расценки за первый курс обучения в размере 81990 рублей. Среди них будущие архитекторы, дизайнеры, строители, информатики, энергетики, машиностроители и многие другие.
Минимальная стоимость обучения в АлтГТУ составляет 74990 рублей. В эту группу входят все направления экономических специальностей. Вопрос о том, сможет ли университет вести набор на эти специальности, пока не решен, так как в высшем учебном заведении еще ожидают решения об аккредитации. Как ранее отмечал исполняющий обязанности ректора Андрей Максименко, часть направлений подготовки могут не пройти аккредитацию, в том числе под вопросом находятся экономисты.
В прейскуранте цен Алтайского государственного аграрного университета встретился минимальный разброс цен на обучение. Планку в 79050 рублей держат такие специальности, как "агрономия", "садоводство", "лесное дело", "агроинженерия", "зоотехния", "технология производства и переработки машин и комплексов", а также "продукты питания животного происхождения". Эти специальности по сравнению с прошлым годом стали дешевле на 5 тысяч рублей.
Обучение на факультете природообустройства в 2016-2017 учебном году обойдется в 74370 рублей. Минимальные расценки в аграрном вузе установились на экономические профессии — 58-59 тысяч рублей.