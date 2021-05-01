Почему 1 мая отмечают День Весны и Труда? И при чём тут шашлыки?

За какие права боролись рабочие по всему миру?

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Вопрос дня Как отдыхаем на майские праздники в 2020 году и будут ли они вообще

Это сегодня мы привыкли к восьмичасовому рабочему дню, обеденному перерыву и выходным в субботу и воскресенье. И плохо себе представляем, как на работу выходили дети.

В XIX веке рабочий день на фабриках и заводах длился 12-15 часов ежедневно. На завтрак, обед и ужин отводилось по 20-30 минут. Зарплаты были мизерными – безработных, приехавших из обнищавших деревень, было слишком много. При этом женщинам платили меньше, чем мужчинам, независимо от того, сколько они наработали. А детский труд был самым дешёвым. Хотя трудились дети наравне со взрослыми – никаких поблажек им не делали, а "приучать к профессии" их начинали с пяти-шести лет.

И да – никаких отпусков, больничных и выходных по субботам и воскресеньям тоже в то время не было. Исключения составляли лишь крупные религиозные праздники. И так люди жили в России и в Европе.

Конечно, всё это в итоге вызвало недовольство рабочих. Они стали объединяться в профсоюзы и требовать повышения заработной платы и восьмичасового рабочего дня.