Почему 1 мая отмечают День Весны и Труда? И при чём тут шашлыки?
На Первомай в России проходят массовые шествия, организованные политическими партиями и профсоюзами
Фото: Екатерина Смолихина, 2018 г. / amic.ru
1 мая во многих странах мира отмечают Праздник Весны и Труда. Другое его название, сегодня слегка забывшееся, – День международной солидарности трудящихся. В России его ещё называют Первомай. Он учреждён в память о борьбе рабочих за свои права в конце XIХ – начале XX века. Подробнее об истории праздника читайте на amic.ru.
Это сегодня мы привыкли к восьмичасовому рабочему дню, обеденному перерыву и выходным в субботу и воскресенье. И плохо себе представляем, как на работу выходили дети.
В XIX веке рабочий день на фабриках и заводах длился 12-15 часов ежедневно. На завтрак, обед и ужин отводилось по 20-30 минут. Зарплаты были мизерными – безработных, приехавших из обнищавших деревень, было слишком много. При этом женщинам платили меньше, чем мужчинам, независимо от того, сколько они наработали. А детский труд был самым дешёвым. Хотя трудились дети наравне со взрослыми – никаких поблажек им не делали, а "приучать к профессии" их начинали с пяти-шести лет.
И да – никаких отпусков, больничных и выходных по субботам и воскресеньям тоже в то время не было. Исключения составляли лишь крупные религиозные праздники. И так люди жили в России и в Европе.
Конечно, всё это в итоге вызвало недовольство рабочих. Они стали объединяться в профсоюзы и требовать повышения заработной платы и восьмичасового рабочего дня.
1 мая 1886 года в городе Чикаго (США) рабочие провели демонстрацию с требованиями установить восьмичасовой рабочий день. Полиция жестоко обошлась с участниками акции. Несколько рабочих погибли. В ответ вспыхнули кровопролитные митинги по всей стране, которые очень жёстко были подавлены. Были жертвы как со стороны полицейских, так и со стороны рабочих.
Через три года – летом 1889 – Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями по всему миру. Впервые 1 мая отметили в 1890 году рабочие Бельгии, Франции, Германии, США, Дании, Испании и некоторых других стран.
В России впервые рабочие организованно выступили 1 мая 1891 году в Петрограде (Санкт-Петербург). После этого ежегодно рабочие стали собираться на так называемые маёвки или собрания. Обычно они проходили за городом. К этому дню люди копили деньги и устраивали за городом настоящие празднества с шашлыками и другими деликатесами, которые обычно рабочие не могли себе позволить. Часто на таких маёвках выступали активисты-революционеры, которые рассказывали рабочим о несправедливом к ним отношении.
Пожалуй, первые массовые забастовки рабочих в России произошли 1 мая 1900 года в Харькове. Там прошла уличная демонстрация, а сотрудники фабрики впервые не вышли на работу в этот день. Те события вошли в историю как Харьковская маёвка. С начала 1900-х годов рабочие в этот день всё чаще стали проводить митинги, демонстрации и забастовки. Такая инициатива получила распространение от рабочих, придерживавшихся социалистических взглядов. Полиция разгоняла и арестовывала участников маёвок. Но историю уже было не остановить.
После Октябрьской революции 1917 года 1 мая стало официальным праздником, а спустя ещё год его сделали выходным днём. Теперь демонстрации и парады проводились организованно и в них начали принимать участие военные. Первомайские демонстрации стали общенациональной традицией, колонны трудящихся шествовали по улицам городов и посёлков под звуки приветствий руководителей КПСС и торжественную музыку.
В 1928 году выходным днём сделали в нашей стране и 2 мая. С 1933 года в парадах стала принимать участие авиационная техника. Во время Великой Отечественной войны воздушные парады не проводили. Традиция возродилась в 1946 году, и до 1956 года авиация была задействована в майских парадах на Красной площади. С 1969 года отказались и от участия военной техники.
В советское время парады и шествия на Первомай ежегодно транслировались сначала по Всесоюзному радио, а с 1956 года – по Центральному телевидению.
1 мая 1990 года стало датой последней официальной первомайской демонстрации. Она состоялась незадолго перед распадом СССР. В 1992 году праздник получил новое название – Праздник Весны и Труда.