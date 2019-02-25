Почему 25 февраля нужно печь рыбные расстегаи
Рассказываем вам о народном празднике Алексей Рыбный
25 февраля отмечается народный праздник Алексей Рыбный. Другие названия праздника: Алексий, День Алексея, Алексеев день, Мелетий. Рассказываем вам о народных традициях и приметах этого народного праздника.
Кто такой Алексий?
Митрополит Алексий (мирское имя – Елевферий) родился в 1304 году в Москве в семье известного боярина Феодора Бяконта. Уже в 15-летнем возрасте мальчик решил стать монахом и посвятить свою жизнь служению Богу. С 1320 по 1340 годы Алексий провел в Московском Богоявленском монастыре. После этого уже за пределами монастыря он заведовал судебными делами Церкви как митрополичий наместник. В 1354 году Константинопольский патриарх поставил его митрополитом Киевским и всея Руси. Обладая исключительным умом и способностями, был фактическим правителем Московского княжества при трех московских князьях. В 1366 году Алексий начал строить каменный Московский Кремль. Через 50 лет после его смерти Алексий был канонизирован в лике святителя.
Алексей Рыбный: народные традиции 25 февраля
В этот день было принято выносить посевные семена на мороз. Так они "закалялись", и считалось, что больше зерен взойдет после посадки.
В этот день обычно начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. В этот день целыми семьями шли на реку и добывали рыбу. Для этого во льду делалось отверстие и рыба, которая за зиму уставала от кислородного голодания, поднималась в проруби, где ее били острогой. Говаривали, что примета верная, если много рыбы набьешь – будет удача во всем в этом году. Пойманной рыбой делились с немощными и хворыми, а также с теми, кто не смог пойти на реку наловить рыбу. После этого все садились за стол и ели рыбные расстегаи, приготовленные хозяйкой дома. Существовал старинный обряд этого дня – в голове щуки есть особая косточка похожая на крест, его хозяйка укладывала в расстегай, и тот кто его находил, был под покровительством Господа до следующего дня Алексея Рыбного.
Народные приметы 25 февраля
- Вьюга или туман целый день – к дождливому лету.
- Если снег тает, значит будет хороший клев.
- Если в Алексеев день не теплее, чем в три предыдущих, значит март выдастся теплым.
- На небе видно много звезд – к богатому урожаю.
- Если положить пряжу в снег и дать замерзнуть, то любое дело у хозяйки будет успешным.
- Если в этот день начать какое-то новое дело или запланировать поездку – случится неудача.