Почему 9 мая в 2021-м отмечают Антипасху, что за праздник и при чём тут Фома Неверующий
Красная горка – это любимый в народе весенний праздник. Есть у него и второе название – Антипасха
В следующее воскресенье после Пасхи (а в 2021 году оно выпадает на 9 мая) православные отмечают праздник Антипасха, который также принято называть Красной горкой и Фоминым воскресеньем. Что это за праздник, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое Антипасха?
Апостол Фома был очень предан Христу. И после смерти Иисуса для Фомы всё стало бессмысленным, он закрылся ото всех и потому ничего не знал о воскресении Учителя. Когда же ему об этом рассказали, он не поверил, ответив, то пока сам не увидит и не дотронется до ран христовых, не поверит. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю", – сказал Фома. Через неделю Христос явился Фоме и сказал: "Не будь неверующим, но верующим". Фома и уверовал ещё сильнее, чем раньше. Так и появился праздник Антипасхи. А к апостолу Фоме приклеилось прозвище Неверующий.
Новая Пасха, которую также называют Малой Пасхой, символизирует еще одну возможность для каждого постичь чудо воскресения Спасителя.
По другой версии, название Красная горка возникло из-за игры, в которую играли наши предки. Нужно было запустить крашеное яйцо так, чтобы оно задело яйца противника, тогда игрок забирал себе оба яйца. Яйца потом не выбрасывали, а ели. Из-за откалывающейся от яиц шелухи горка становилась красной, так и пошло её название.
А еще на Красную горку было принято обязательно веселиться. В некоторых местах она начиналась поминанием покойников на кладбище, после чего дома устраивался праздник.