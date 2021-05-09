Почему 9 мая в 2021-м отмечают Антипасху, что за праздник и при чём тут Фома Неверующий

Красная горка – это любимый в народе весенний праздник. Есть у него и второе название – Антипасха

9 мая 2021, 13:24

В следующее воскресенье после Пасхи (а в 2021 году оно выпадает на 9 мая) православные отмечают праздник Антипасха, который также принято называть Красной горкой и Фоминым воскресеньем. Что это за праздник, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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Что такое Антипасха?
Антипасха, по сути, является повторением Пасхи. С древних времён восьмой день после Пасхи, как окончание Светлой Седмицы, празднуется особо, составляя собой как бы замену Пасхи. Антипасха – это праздник некоего восполнения, как ещё одна Пасха, ещё одна радость встречи.
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Зачем Пасху отмечают ещё раз и при чём тут Фома Неверующий?

Апостол Фома был очень предан Христу. И после смерти Иисуса для Фомы всё стало бессмысленным, он закрылся ото всех и потому ничего не знал о воскресении Учителя. Когда же ему об этом рассказали, он не поверил, ответив, то пока сам не увидит и не дотронется до ран христовых, не поверит. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю", – сказал Фома. Через неделю Христос явился Фоме и сказал: "Не будь неверующим, но верующим". Фома и уверовал ещё сильнее, чем раньше. Так и появился праздник Антипасхи. А к апостолу Фоме приклеилось прозвище Неверующий.

Новая Пасха, которую также называют Малой Пасхой, символизирует еще одну возможность для каждого постичь чудо воскресения Спасителя.

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А почему праздник ещё называют Красная горка?
Красная горка пришла к нам ещё до христианства. Как и многие праздники, этот сохранился со времен язычества. По одной из версий, в этот праздник было принято после долгого поста проводить первые весенние гулянья молодых девушек. Игры происходили на пригорках, которые первые оттаяли от снега, и на них уже успела пробиться травка и первые цветочки. Отсюда название – "красная", то есть красивая горка.

По другой версии, название Красная горка возникло из-за игры, в которую играли наши предки. Нужно было запустить крашеное яйцо так, чтобы оно задело яйца противника, тогда игрок забирал себе оба яйца. Яйца потом не выбрасывали, а ели. Из-за откалывающейся от яиц шелухи горка становилась красной, так и пошло её название.
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И как её отмечают?
Красная горка является первым днём после длительного перерыва, состоящего из Масленицы, Великого поста, Страстной недели и Светлой седмицы, когда Церковь вновь начинает венчать браки и благословлять молодых на супружество. Старинная русская пословица гласит: кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся. Женихи в этот день обливали водой свою избранницу. Если парень не посватается после такого обливания, то опозорит девушку. Считалось, что сохранить красоту и молодость можно, если на Красную горку при блеске молний умыться дождём.

А еще на Красную горку было принято обязательно веселиться. В некоторых местах она начиналась поминанием покойников на кладбище, после чего дома устраивался праздник.
Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка

Что такое Антипасха, во что не поверил Фома и при чем тут Красная горка

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