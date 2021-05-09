Почему 9 мая в 2021-м отмечают Антипасху, что за праздник и при чём тут Фома Неверующий

Зачем Пасху отмечают ещё раз и при чём тут Фома Неверующий?

Апостол Фома был очень предан Христу. И после смерти Иисуса для Фомы всё стало бессмысленным, он закрылся ото всех и потому ничего не знал о воскресении Учителя. Когда же ему об этом рассказали, он не поверил, ответив, то пока сам не увидит и не дотронется до ран христовых, не поверит. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю", – сказал Фома. Через неделю Христос явился Фоме и сказал: "Не будь неверующим, но верующим". Фома и уверовал ещё сильнее, чем раньше. Так и появился праздник Антипасхи. А к апостолу Фоме приклеилось прозвище Неверующий.

Новая Пасха, которую также называют Малой Пасхой, символизирует еще одну возможность для каждого постичь чудо воскресения Спасителя.