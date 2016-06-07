Почему Алтайской академии экономики и права запретили прием абитуриентов?

ААЭП может остаться без аккредитации

7 июня 2016, 15:03

Алтайская академия экономики и права (ААЭП) в следующем месяце рискует остаться без госаккредитации. Срок действия документа истекает уже 28 июля. Сейчас высшему учебному заведению запрещен набор абитуриентов. Почему так вышло — читайте в нашем "Вопросе-ответе".

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Когда ААЭП останется без аккредитации?
28 июля 2016 года истекает срок действия госаккредитации ААЭП. Процедура получения аккредитации последний раз проводилась в академии в 2014 году, но по изменившимся правилам теперь она осуществляется лишь раз в шесть лет. Руководство академии пока не может подать документы на аккредитацию, так как с вуза до сих пор не сняли запрет на прием студентов, введенный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки еще в январе. Пока администрация вуза не устранит нарушение, претендовать на продление аккредитации он не имеет права. Как заявляют в самом учебном заведении, в академии устранены все нарушения, и вуз ожидает решения из Рособрнадзора. Документы с 18 января 2016 года находятся в ведомстве.
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Может ли ААЭП вести набор студентов?

Сейчас учебное заведение временно попало в число 69 вузов, которым запрещен прием абитуриентов. Как сообщил специалист по связям с общественностью ААЭП Сергей Кушвид, все выпускники академии в этом году получат дипломы госсобразца. Между тем вуз пока не сможет вести до августа набор студентов.

Полное приостановление госаккредитации свидетельствует о том, что вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

В самом вузе сообщили, что надеются, что все бюрократические формальности будут соблюдены и вуз получит аккредитацию до 28 июня.

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