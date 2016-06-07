Почему Алтайской академии экономики и права запретили прием абитуриентов?
ААЭП может остаться без аккредитации
Алтайская академия экономики и права (ААЭП) в следующем месяце рискует остаться без госаккредитации. Срок действия документа истекает уже 28 июля. Сейчас высшему учебному заведению запрещен набор абитуриентов. Почему так вышло — читайте в нашем "Вопросе-ответе".
Сейчас учебное заведение временно попало в число 69 вузов, которым запрещен прием абитуриентов. Как сообщил специалист по связям с общественностью ААЭП Сергей Кушвид, все выпускники академии в этом году получат дипломы госсобразца. Между тем вуз пока не сможет вести до августа набор студентов.
Полное приостановление госаккредитации свидетельствует о том, что вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
В самом вузе сообщили, что надеются, что все бюрократические формальности будут соблюдены и вуз получит аккредитацию до 28 июня.