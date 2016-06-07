Почему Алтайской академии экономики и права запретили прием абитуриентов?

Может ли ААЭП вести набор студентов?

Сейчас учебное заведение временно попало в число 69 вузов, которым запрещен прием абитуриентов. Как сообщил специалист по связям с общественностью ААЭП Сергей Кушвид, все выпускники академии в этом году получат дипломы госсобразца. Между тем вуз пока не сможет вести до августа набор студентов.

Полное приостановление госаккредитации свидетельствует о том, что вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

В самом вузе сообщили, что надеются, что все бюрократические формальности будут соблюдены и вуз получит аккредитацию до 28 июня.