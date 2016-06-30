Почему летчиков кормят разной едой?

Оказывается, еда пилотов отличается от той, что кормят всех пассажиров на борту. Более того, меню каждого из пилотов обязательно отличается. Почему, узнаете из нашей постоянной рубрики "Вопрос-Ответ".

От состояния пилотов в первую очередь зависит безопасность всех пассажиров и членов экипажа. В целях экономии авиакомпании предпочитают кормить своих клиентов и сотрудников уже готовыми, расфасованными блюдами. При этом аэропорты строго следят за выполнением всех правил безопасности, в том числе и пищи. И хотя ее качество вполне приемлемо, риск пищевого отравления все же существует. Именно поэтому еду для пилотов готовят отдельно. Более того, в целях безопасности пилоты должны питаться разными блюдами, чтобы в случае, если одному из штурманов станет плохо, второй бы мог заменить его.

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Что такое "касалетка"?

Касалетка – это не ругательство. Так стюардессы называют бокс с едой, который вам дают в самолетах. Каждая касалетка для пилотов подписана, и если один из них отравится, сразу будет понятно, что именно он ел.

Кстати, на борту самолета пилотам запрещено есть яйца, непастеризованные молочные продукты. На земле для них никакие ограничения не действуют.