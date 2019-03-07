Почему Международный женский день отмечают 8 марта
Amic.ru вспоминает историю Международного женского праздника
8 марта 2019, 06:01
Международный женский день отмечают 8 марта. Откуда к нам пришел этот праздник и какова его история – читайте в постоянной рубрике ИА "Амител" вопрос-ответ.
1
Почему мы отмечаем Женский день?
Протест женщин был направлен против тяжелых условий труда. Они требовали предоставления равного с мужчинами рабочего дня и равной с ними заработной платы. Дело в том, что в то время женщины работали 16 часов в сутки, получая за труд гроши. Демонстрацию власти разогнали. Но этот день получил название в народе Женский день. Пока неофициальное.
2
Официальное признание Женского дня
В конце февраля 1908 года состоялась вторая масштабная женская демонстрация. Тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. В этот раз к их требованиям добавилось введение запрета на детский труд. Тогда же женщины стали требовать избирательного голоса. Полиция разогнала протестующих шлангами с ледяной водой. В 1910 году демонстрации женщин прошли уже по всей стране. В этом же году на Второй Международной Конференции женщин-социалисток Клара Цеткин предложила отмечать ежегодно Международный женский день. Участники конференции поддержали предложение. Однако точную дату этого дня так и не определили.
3
Когда начали праздновать Женский день 8 марта?
Впервые Международный женский день провели 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и некоторых других европейских странах. В 1912 году этот день женщины отметили уже не 19 марта, а 12 мая. В Европе 8 Марта начали отмечать только с 1914 года. В России этот день женщины отмечают с 1913 года. Сначала в России его отмечали 23 февраля, так как наша страна жила по юлианскому календарю. Позднее, уже при СССР, Женский день стали отмечать 8 марта.
4
Когда 8 Марта стало выходным днем?
Выходным этот день стал 8 мая 1965 года, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне.
5
В каких странах отмечают 8 Марта?
В 1977 году ООН приняла резолюцию, которая призывала все страны провозгласить 8 марта днем борьбы за женские права – Международным женским днем. Этот день объявлен национальным выходным в республиках бывшего СССР, а также в Анголе, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее, Уганде и других странах.
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