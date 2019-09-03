Почему на Алтае закрыли интернет-регистратуру и как теперь дистанционно записаться к врачу?
Жители Алтайского края жалуются, что не могут на госуслугах найти свою поликлинику или нужных врачей
С 1 сентября интернет-регистратура Алтайского края медрег22.рф и его мобильное приложение прекратили работу. Теперь записаться к врачу через интернет можно только на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru и в его приложении. Это решение вызвало много вопросов у жителей региона. Кто-то не смог найти свою поликлинику на портале, а кто-то "потерял" свою запись к узкому специалисту. Amic.ru поговорил с директором КГБУЗ "Алтайский краевой медицинский информационно-аналитический центр" Виталием Азановым и выяснил, как теперь попасть к врачу и с какими сложностями можно столкнуться.
Портал медрег22.рф уступал сайту госуслуг по уровню безопасности и защиты персональных данных пользователей, сообщил Виталий Азанов. Со следующего года россияне смогут получать результаты своих лабораторных исследований и выписки из стационаров в электронном виде. Такие новшества предполагает федеральная программа "Создание единого цифрового контура здравоохранения".
Поэтому ресурс, содержащий эти сведения, должен быть максимально надежным. По словам Виталия Азанова, сохранять медрег22.рф только для записи к врачу нецелесообразно.
"Получать результаты исследований на одном портале, а записываться на другом – неудобно. Правильно оставить единый хорошо защищенный ресурс, который государство активно развивает. Сейчас на территории Алтайского края почти 1,5 млн человек зарегистрированы на госуслугах", – отметил эксперт.Кстати, услуга записи к врачу через портал госуслуг доступна уже три года, но жители Алтайского края чаще использовали региональный сервис, рассказал Азанов. По его словам, ежемесячно через медрег22.рф к врачам записывались около 20 тысяч человек, а через госуслуги около 15 тысяч.
На самом деле не все так просто. Если вы никогда не записывались к врачу через госуслуги, то первым делом нужно зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru и подтвердить личность через ближайший центр обслуживания. После необходимо закрепиться за поликлиникой по месту регистрации или жительства. Для этого нужно прийти в больницу и подать в регистратуру заявление о прикреплении к медицинской организации. С собой необходимо иметь следующие документы:
Для взрослых:
- документ, удостоверяющий личность;
- полис ОМС;
- СНИЛС (при наличии).
Для детей до 14 лет:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;
- полис ОМС ребенка;
- СНИЛС (при наличии).
И только теперь вы сможете записываться к врачу в разделе "Мое здоровье". При этом прийти на прием можно без посещения регистратуры, да и талон распечатывать не обязательно, медицинская карта уже будет у врача.
Перечень специалистов, запись к которым возможна через интернет, зависит от выбранного медучреждения и оказываемых им услуг. Согласно приказу крайздрава № 628 от 2 октября 2015 года, запись через интернет обязательно должна быть предоставлена к следующим специалистам: терапевт, педиатр, врач общей практики (семейный врач), гинеколог, стоматолог, зубной врач. Поликлиника вправе расширить этот список по своему усмотрению. Например, в некоторых больницах города можно попасть к физиотерапевту, отоларингологу или логопеду.
Талоны на прием в электронном виде выдают на 14 дней вперед, а информация должна обновляться ежедневно. Количество электронных талонов должно быть не мене 30% от общего количества. Ко всем другим специалистам записаться можно как раньше – через регистратуру своей поликлиники, либо по телефону.