Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция

Пожалуй, у многих народов можно встретить обычай провожать зиму и встречать весну. Наши предки не исключение — Масленица всегда была одним из любимых славянских праздников. После крещения Руси Церковь причислила Масленицу к Сырной седмице, или Сырной неделе. Amic.ru выяснил, откуда пошла традиция печь блины и символом чего является это блюдо.

Символом чего является блин?



Самое главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, — блины. Круглые, золотистые и очень горячие. Кроме того, праздничные блины и лепёшки являются древним воплощением заквашенного хлеба. Именно круглый блин когда-то давно считался жертвенным хлебом. Его приносили в дар языческим богам. Блин — это символ солнца, символ тепла и жизни.



Церковь посчитала, что Масленица — нужный праздник, и включила его в свой календарь. Сырная неделя предшествует наступлению Великого поста.

С чего начинается Масленица?



Праздник начинался с “масленых дедов”, или поминания умерших. Наши предки верили, что души прародителей возвращаются на землю, чтобы помогать живым. Поэтому первый испечённый блин было принято отдавать предкам — его клали на “духовое” окошко.



Также иногда славяне отдавали первый блин нищим, чтобы те помянули их родственников. Оставлять блины на могилках принято в последний день масленичной недели — Прощёное воскресенье.

