Почему на Масленицу пекут блины и откуда пошла такая традиция
Есть блины на Масленицу – важный ритуал. Наши предки считали, что с каждым кусочком они получают энергию солнца
Пожалуй, у многих народов можно встретить обычай провожать зиму и встречать весну. Наши предки не исключение — Масленица всегда была одним из любимых славянских праздников. После крещения Руси Церковь причислила Масленицу к Сырной седмице, или Сырной неделе. Amic.ru выяснил, откуда пошла традиция печь блины и символом чего является это блюдо.
Символом чего является блин?
Самое главное блюдо, которое принято готовить на Масленицу, — блины. Круглые, золотистые и очень горячие. Кроме того, праздничные блины и лепёшки являются древним воплощением заквашенного хлеба. Именно круглый блин когда-то давно считался жертвенным хлебом. Его приносили в дар языческим богам. Блин — это символ солнца, символ тепла и жизни.
Церковь посчитала, что Масленица — нужный праздник, и включила его в свой календарь. Сырная неделя предшествует наступлению Великого поста.
С чего начинается Масленица?
Праздник начинался с “масленых дедов”, или поминания умерших. Наши предки верили, что души прародителей возвращаются на землю, чтобы помогать живым. Поэтому первый испечённый блин было принято отдавать предкам — его клали на “духовое” окошко.
Также иногда славяне отдавали первый блин нищим, чтобы те помянули их родственников. Оставлять блины на могилках принято в последний день масленичной недели — Прощёное воскресенье.
Как появилось слово “блин”?
Это слово происходит от древнего “млин”, означающего “перемалывать”. Для приготовления этого блюда основным ингредиентом является перемолотое зерно. Драники, лаваш, блины, лепешки — всё эти лакомства являются неким подобием русского угощения. Причём они имеют одну общую особенность — круглую форму.