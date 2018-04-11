Почему Новоалтайск вошел в программу БКД и какие дороги там отремонтируют

Восемь дорог в городе отремонтируют за 100 миллионов рублей

11 апреля 2018, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: Amic.ru

Алтайский город Новоалтайск вошел в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год, в которой уже участвует Барнаул. Согласно проектной документации, этим летом будут отремонтированы восемь улиц. Рассказываем все о масштабных работах в пределах Барнаульской агломерации.

1
Почему Новоалтайск участвует в программе?

С такой инициативой выступила администрация города. "Безопасные и качественные дороги" — одна из возможностей за федеральные средства отремонтировать основные улицы города. В прошлом году в программе участвовал только Барнаул, но в этом году в заявку также вошел Новоалтайск. При этом объем финансирования намного скромнее — всего 100 миллионов, которые пойдут на 8 улиц. В Барнауле же отремонтируют 42 улицы по программе БКД.

2
Какие улицы будут отремонтированы?

В Новоалтайске, по данным комитета ЖКГХЭТС администрации города, в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации в 2018 году будут отремонтированы участки следующих улиц:

Анатолия (от ул. Анатолия, 29 до ул. Высоковольтной);

- Деповская (от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до Промплощадки (в т. ч. транспортная развязка) до ул. Белоярской, 288;

- Октябренок (от ул. Коммунистической до автодороги на ул. Военстроя);

- Переездная (от трассы М-52 до ул. Ударника (ж/д переезд);

- Прудская (от ул. Прудской, 2 до ул. Космонавтов), включая автобусную остановку по ул. Прудской, 13;

- Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда).

- Шукшина (от ул. Южсиба до ул. 40 лет Победы).

Стоит отметить, что данные улицы являются одними из основных городских магистралей.

3
Когда начнутся и закончатся работы?
Работы начнутся, когда среднесуточная температура воздуха составит не менее +5 градусов и установятся благоприятные погодные условия. Ремонтировать дороги будут пополосно, без полного перекрытия проезжей части. Все строительно-монтажные работы на дорогах должны быть завершены до 30 сентября. Общая стоимость – 100 миллионов рублей.

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