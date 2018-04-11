Почему Новоалтайск вошел в программу БКД и какие дороги там отремонтируют

Какие улицы будут отремонтированы?

В Новоалтайске, по данным комитета ЖКГХЭТС администрации города, в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации в 2018 году будут отремонтированы участки следующих улиц:

Анатолия (от ул. Анатолия, 29 до ул. Высоковольтной);

- Деповская (от ул. Деповской, 22 до ул. Высоковольтной и от ул. Высоковольтной до Промплощадки (в т. ч. транспортная развязка) до ул. Белоярской, 288;

- Октябренок (от ул. Коммунистической до автодороги на ул. Военстроя);

- Переездная (от трассы М-52 до ул. Ударника (ж/д переезд);

- Прудская (от ул. Прудской, 2 до ул. Космонавтов), включая автобусную остановку по ул. Прудской, 13;

- Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда).

- Шукшина (от ул. Южсиба до ул. 40 лет Победы).

Стоит отметить, что данные улицы являются одними из основных городских магистралей.