Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил

Почему итоги Евровидения-2019 года пересмотрели?

64-й Международный песенный конкурс Евровидение в 2019 году, который проходил в Израиле, был омрачен серией скандалов. Сначала победитель – певец из Нидерландов Дункан Лоуренс был уличен в том, что спел песню 2017 года, тогда как по правилам конкурсант должен представить новую песню.

Видео, датированное 9 июня 2017 года, на котором Лоуренс исполняет конкурсную песню, появилось в сети сразу после объявления итогов. Однако организаторы все-таки не дисквалифицировали участника, сославшись на то, что это было лишь видео с репетиции, которую видели несколько десятков человек. Официально песню представили незадолго до конкурса.

Еще один скандал был связан с голосованием жюри Белоруссии. Белорусское жюри дисквалифицировали перед финалом за досрочное разглашение информации о голосовании в полуфинале. Было решено начислить каждому участнику его средний балл.

"Из-за человеческой ошибки был использован неточный средний результат. В знак уважения к артистам и членам ЕBU мы хотели бы скорректировать итоговые результаты в соответствии с правилами", – говорится в заявлении на официальном сайте Евровидения.