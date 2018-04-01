Почему Тулеев подал в отставку и как это отразится на Кузбассе?

Аман Тулеев не пошутил? Он правда подал в отставку?

Да, это не первоапрельская шутка. Аман Тулеев действительно подал в отставку. Об этом сообщил сам Тулеев 1 апреля 2018 года. И отставку уже принял президент России Владимир Путин. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий … постановляю: принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", - говорится в опубликованном приказе президента. Приказ вступил в силу со дня его подписания.