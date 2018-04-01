Почему Тулеев подал в отставку и как это отразится на Кузбассе?

Тулеев сказал, что не может с таким грузом работать на посту губернатора

1 апреля 2018, 16:57

1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. И президент России ее принял. Рассказываем, что происходит.

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Аман Тулеев не пошутил? Он правда подал в отставку?

Да, это не первоапрельская шутка. Аман Тулеев действительно подал в отставку. Об этом сообщил сам Тулеев 1 апреля 2018 года. И отставку уже принял президент России Владимир Путин. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.

"В связи с заявлением Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий … постановляю: принять отставку Губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию", - говорится в опубликованном приказе президента. Приказ вступил в силу со дня его подписания.

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Почему Тулеев подал в отставку?

Как пояснил сам Тулеев в своем видеообращении к жителям региона, его решение  связано с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня", которая произошла 25 марта, и это "правильное, осознанное, единственно верное решение". "Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", — сказал губернатор Кузбасса. Аман Тулеев напомнил, что в этом пожаре погибли 64 человека, большинство из них  – дети.

"Мы потеряли 64 человека и большинство из них — дети. Наши дети. Каждый из нас  всё это пропустил через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы... Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир".

"Примите поклон!": Тулеев рассказал о причинах своей отставки

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Это единственная причина отставки Тулеева?
Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева

Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева

Думаем, что нет. В последнее время у 73-летнего Амана Тулеева возникли серьезные проблемы со здоровьем. Он перенес операцию на сердце. Даже во время приезда Путина в Кемерово после пожара, когда президент объявил минуту молчания, встать на ноги Тулеев смог только с помощью полпреда Сергея Меняйло.

Слухи об отставке Тулеева ходили уже примерно год. А после того, как на Кузбасс прислали Цивилёва, эти слухи стали уж очень упорными. Уже тогда заговорили, что именно он сменит Тулеева.

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Кто будет исполнять обязанности губернатора Кемеровской области?

"Я принимаю область в очень тяжелый момент": Цивилёв обратился к Кузбассу

Согласно указу Президента РФ, временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области будет назначен Сергей Цивилёв, который получил пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку в начале марта 2018 года. До этого Цивилёв являлся гендиректором угольной компании "Колмар" (ведет добычу угля на юге Якутии) и владел 100% акций "АНТЭ Холдинг" и "Данрит". После вступления в должность вице-губернатора Цивилёв передал акции компании своей супруге.

"Я хочу заверить всех Вас, каждого жителя Кемеровской области, что реализую все инициативы и решения по развитию региона. А мы с вами определим, что в первую очередь, что в долгосрочной перспективе нужно сделать для будущего Кузбасса", — сказал Цивилёв в своем обращении к жителям региона.

Но губернатора Кемеровской области все-таки будут выбирать жители Кузбасса. Когда состоятся выборы, пока неизвестно.

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Как отставка Тулеева отразится на Кузбассе?

Вопрос об этом остается открытым. Эксперты говорят, что после ухода Тулеева возможен так называемый передел собственности среди местных элит, борющихся за влияние. С этой точки зрения Сергей Цивилёв - удобный вариант, так как он "варяг" и не поддерживает ни одну из противоборствующих местных сторон, а значит, конфликт не разгорится.

Кроме того, перед назначением Цивилёва на должность вице-губернатора с ним встречался президент РФ, и это говорит об очень серьезной поддержке федерального центра.

Если же смотреть на ситуацию исключительно с точки зрения пожара в "Зимней вишне", то, к сожалению, этот ТЦ не единственный, в котором грубо и даже цинично нарушены правила противопожарной безопасности. И повлияет на эту ситуацию не отставка Тулеева, а целенаправленная и жесткая политика властей и надзорных органов по всей стране.

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