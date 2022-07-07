Почему в мире снова растёт заболеваемость ковидом и грозит ли новая волна Алтаю?

Заболеваемость COVID-19 выросла почти на треть за последние две недели. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Более 4,6 млн новых случаев было выявлено за одну только неделю. Вспышки фиксируют в Европе, Америке, Индии и других местах.

Впрочем, специалисты из Алтайского края уже предупреждали, что говорить об окончании пандемии рано. Заболеваемость, пусть и снизилась, но так и не упала до нуля. Возможно, скоро нас ждёт ещё одна волна, предупреждал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. Он тоже давал свой прогноз, основываясь на ситуации в мире.

О том, почему заболеваемость снова начала расти, какими штаммами COVID-19 болеют в других странах и когда прогнозируют новую волну в Алтайском крае — в материале amic.ru.

Правда ли, что во всём мире снова вспышки COVID-19?

Да. Сильнее всего заболеваемость растёт в европейских странах.

Так, в Португалии ежедневное количество новых случаев COVID-19 уже стало почти таким же, как было зимой. Также выросло число госпитализированных и летальных случаев.

В Германии прирост заражённых тоже увеличился, пусть он пока и в четыре раза меньше предыдущей волны.

В Израиле из-за подъёма заболеваемости снова начали работу ковидные отделения в больницах.

Тревожные новости приходят и из Японии. Согласно заявлению губернатора Токио, за прошедшую неделю заболеваемость в столице «взлетела» в 2,4 раза.

По данным ВОЗ, самый большой прирост заболеваемости наблюдается в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Также эпидситуация ухудшается в странах Америки.

А я думал, пандемия уже закончилась

До этого ещё далеко. Позиция экспертов заключается в том, что пока вирус гуляет по миру, об окончании пандемии говорить нельзя. Например, такое мнение в программе «Переговорка» на amic.ru высказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

«Пока ковид не ушёл, это точно. Говорить о полноценной победе можно, когда нет возбудителя и новых случаев регистрации. У меня сложилось профессиональное ощущение, что мы пока зашли в период затишья», — пояснил специалист.

Почему растёт заболеваемость?

Точно неизвестно. Валерий Шевченко в «Переговорке» допустил, что, возможно, сейчас заражаются те, кто не переболел ковидом ранее. Но есть специалисты, которые уверены: к вспышкам приводят новые мутации COVID-19. Например, так считает специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«В мире — новый подъём заболеваемости ковидом. Это происходит из-за новых вариантов „омикрона“, которые размножаются лучше предыдущих. Это уже не BA.2, а BA.3, 4, 5. В мире заболевают 700-800 тыс. человек каждый день», — цитируют его «Известия».

Чтобы точно установить причину, эпидемиологам и инфекционистам требуется время на изучение случаев заражения.

Какими штаммами болеют в других странах?

Чаще всего люди заражаются подвидами «омикрона» BA.4 и BA.5. По мнению экспертов, они ещё более заразны, чем «классический» «омикрон». А специалист лаборатории геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заметил, что эти виды вируса ещё и хуже поддаются лечению.

Кроме того, в Индии обнаружили новый подвид «омикрона» — BA.2.75. Об этом сообщила ВОЗ. Пока за возбудителем наблюдают.

Какая обстановка с COVID-19 в России?

Пока спокойная. В частности, об этом 7 июля рассказали в пресс-службе алтайского Минздрава.

«Ситуация с COVID-19 в России сейчас стабильная: цифры заражений низкие, ковидные больницы опустели», — говорится в сообщении ведомства.

Ежедневно в России фиксируют порядка трёх новых случаев COVID-19. При этом никакого заметного роста не отмечается.

Значит ли это, что на Алтай скоро тоже придёт новая волна коронавируса?

Такой вариант вполне возможен. Об этом в «Переговорке» говорил Валерий Шевченко. Специалист допустил, что шестая волна COVID-19 может прийти в Алтайский край осенью 2022 года.

Но некоторые федеральные эксперты полагают, что вспышка заболеваемости может случиться раньше. По мнению специалиста лабораторной диагностики Александра Соловьёва, эпидситуация в России может ухудшиться уже к концу июля или в августе.

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Что нужно сделать, чтобы себя обезопасить?

Медицинское сообщество здесь едино в своём мнении: прививаться. Например, об этом заявил глава ВОЗ. О том, что нужно вовремя ревакцинироваться, предупредил и Минздрав Алтайского края.

Об этом же напоминал и инфекционист Валерий Шевченко. По его словам, рекомендация проходить ревакцинацию раз в полгода всё ещё действует в нашей стране. Он также подчеркнул, что прививку нужно постараться сделать до подъёма заболеваемости. Если волна уже пришла, вы можете попросту не успеть себя обезопасить.

Зачем тогда на Алтае отменяли масочный режим?

Масочный режим в Алтайском крае не отменяли. Губернатор региона Виктор Томенко лишь приостановил действие своего указа «на период эпидемиологического благополучия». Если прогнозы подтвердятся и заболеваемость действительно начнёт расти, маски в нашем регионе вновь могут стать обязательными.