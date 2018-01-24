Почему в России не покажут фильм "Смерть Сталина" и что это за картина

Что особенного в картине режиссера Армандо Ианнуччи и чьи чувства она оскорбляет

24 января 2018, 10:14

25 января на большой экран должна была выйти комедийная лента "Смерть Сталина", над которой работал британский режиссер Армандо Ианнуччи. Но не успев выйти, она сразу же вызвала споры в профессиональных кругах, из-за чего до российского зрителя в день премьеры она не дойдет. Почему такое случилось, что это за фильм и ущемляет ли он чьи-либо чувства, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто придумал?
"Смерть Сталина" – это художественный фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи, работавшего над такими сериалами, как "Гуща событий" и "Вице-президент", и лентой "В петле". Картину он снял по французским комиксам 2010 года Фабьена Нури и Тьерри Робина, в которых рассказывается о борьбе за власть в первые дни после смерти Сталина в 1953 году.
2
Что происходит в сюжете?
Фильм описывает период 50-х годов СССР, когда после смерти Сталина министры начинают борьбу за контроль над государством, и каждый уверен, что точно знает, как нужно управлять страной. Захват власти персонажам усложняет еще то, что в данной ситуации довольно непросто остаться в живых. Этот небольшой исторический срез представлен режиссером в сатирической манере, что легко передает тот хаос, который творится в стране Советов и головах правящей верхушки.
3
Кто снимается?
В картине собран звездный состав: здесь снялись Стив Бушеми, исполнивший роль Никиты Хрущева, Джейсон Айзекс, который перевоплотился в Георгия Жукова, а также Саймон Рассел Бил, Ольга Куриленко, Пэдди Консидайн, Руперт Френд, Майкл Пейлин, Андреа Райсборо, Джеффри Тэмбор.
4
Покажут ли в России?
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Это пока неизвестно. Премьеру отложили на неопределенный срок, а прокатное удостоверение, выданное ей 17 января, отозвали. На такое решение повлияли члены общественного совета при Министерстве культуры, куда входят государственный деятель Павел Пожигайло, кинематографисты Никита Михалков, Сергей Мирошниченко и Леонид Верещагин. Эксперты, посмотрев ленту, сочли ее оскорбительной и лишенной исторической и культурной ценности.

"В ленте оскверняются наши исторические символы: советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения", — прокомментировал Павел Пожигайло.

Как пишет портал "Кинопоиск", Пожигайло также пояснил, что выход такого фильма ко всему прочему нежелателен накануне выборов президента.

По мнению деятелей культуры и чиновников, если ленту и покажут российскому зрителю на большом экране, то только после празднования 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которую отмечают 2 февраля. Такие меры приняли для того, чтобы не оскорбить чувства ветеранов Великой Отечественной войны.

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