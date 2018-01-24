Почему в России не покажут фильм "Смерть Сталина" и что это за картина

Покажут ли в России?

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Культура Мединский объяснил, почему запретили показ фильма "Смерть Сталина"

Это пока неизвестно. Премьеру отложили на неопределенный срок, а прокатное удостоверение, выданное ей 17 января, отозвали. На такое решение повлияли члены общественного совета при Министерстве культуры, куда входят государственный деятель Павел Пожигайло, кинематографисты Никита Михалков, Сергей Мирошниченко и Леонид Верещагин. Эксперты, посмотрев ленту, сочли ее оскорбительной и лишенной исторической и культурной ценности.

"В ленте оскверняются наши исторические символы: советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения", — прокомментировал Павел Пожигайло.

Как пишет портал "Кинопоиск", Пожигайло также пояснил, что выход такого фильма ко всему прочему нежелателен накануне выборов президента.

По мнению деятелей культуры и чиновников, если ленту и покажут российскому зрителю на большом экране, то только после празднования 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которую отмечают 2 февраля. Такие меры приняли для того, чтобы не оскорбить чувства ветеранов Великой Отечественной войны.