Почему в России не покажут фильм "Смерть Сталина" и что это за картина
Что особенного в картине режиссера Армандо Ианнуччи и чьи чувства она оскорбляет
25 января на большой экран должна была выйти комедийная лента "Смерть Сталина", над которой работал британский режиссер Армандо Ианнуччи. Но не успев выйти, она сразу же вызвала споры в профессиональных кругах, из-за чего до российского зрителя в день премьеры она не дойдет. Почему такое случилось, что это за фильм и ущемляет ли он чьи-либо чувства, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
"В ленте оскверняются наши исторические символы: советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения", — прокомментировал Павел Пожигайло.
Как пишет портал "Кинопоиск", Пожигайло также пояснил, что выход такого фильма ко всему прочему нежелателен накануне выборов президента.
По мнению деятелей культуры и чиновников, если ленту и покажут российскому зрителю на большом экране, то только после празднования 75-й годовщины победы в Сталинградской битве, которую отмечают 2 февраля. Такие меры приняли для того, чтобы не оскорбить чувства ветеранов Великой Отечественной войны.