Почему жителям Алтайского края налоговые уведомления приходят из Кемерова?

Почтовые налоговые уведомления на уплату земельного, транспортного налогов и на имущество физлиц в этом году жителям Алтайского края приходят из Кемерова. Как пояснил на пресс-конференции 11 октября замглавы регионального управления налоговой службы Сергей Сметанников, никакой ошибки здесь нет, просто подготовкой этих писем занимался центр печати, расположенный в столице Кузбасса.

288 тысяч граждан уже получили такие письма. По данным «Почты России». в край поступило уже порядка 74% уведомлений.

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«Тем не менее по всем вопросам, связанным с расчётом налогов, необходимо обращаться в налоговую инспекцию по месту нахождения объектов недвижимости», — отметил Сметанников.

Те налогоплательщики, которые подключили «Личный кабинет», бумажную версию уведомлений не получат. Вся информация по налоговым уведомлениям уже выгружена в сервис. Если человек забыл от него пароль, войти в ЛК можно с логином и паролем от «Госуслуг» либо обратиться в ближайшую налоговую инспекцию, где пароль сгенерируют заново.