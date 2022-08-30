Почти миллион. Правда ли, что в России собираются повысить материнский капитал?

Размер материнского капитала при рождении второго ребёнка в России хотят увеличить на треть, а саму программу сделать бессрочной. Соответствующий законопроект сегодня, 30 августа, внесут в Госдуму эсеры. Эксперты эту инициативу поддерживают, но при этом отмечают, что назрела необходимость расширять и цели использования маткапитала. Сколько в итоге может составить размер поддержки семьям с детьми и что ещё предлагают депутаты, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

На сколько хотят поднять размер маткапитала?

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предлагают увеличить размер маткапитала при рождении второго ребёнка с нынешних 693 тысяч рублей до 933 тысяч. Кроме этого, эсеры настаивают на том, что с 1 января 2023 года программу необходимо сделать бессрочной, сообщают «Известия».

Напомним, программа сейчас действует до конца 2026 года. При рождении первенца семьям в 2022 году выплачивают по 254,5 тысячи рублей. За второго ребёнка размер выплаты в этом году составляет 693,1 тысячи рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребёнка, и 168,6 тысячи рублей, если его оформляла.

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А при рождении третьего ребёнка маткапитал ввести не планируют?

На самом деле планируют. Парламентарии предлагают в семьях, где на свет появится третий малыш или его усыновят, выплачивать по 1,399 млн рублей. При этом такая поддержка должна быть назначена независимо от того, получала ли ранее маткапитал семья или нет.

Ранее в Госдуму был внесен ещё один законопроект ЛДПР. Инициатива либерал-демократов предполагает выплату маткапитала не только на первого и второго ребёнка, но и на последующих детей.

С чего вдруг такие подарки?

Депутаты отмечают, что в стране фиксируется серьёзное снижение рождаемости. Как отметил один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, согласно прогнозу Росстата, рождаемость в ближайшие годы будет только снижаться, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет только сокращаться.

«В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, — пояснил Миронов.

А благодаря увеличению материальной поддержки справороссы рассчитывают выровнять демографические показатели в стране.

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Какова вероятность, что маткапитал повысят?

Депутаты в фракциях ЛДПР и КПРФ сообщили, что инициативу поддерживают. Представители этих партий сходятся во мнении, что программа маткапитала хорошо себя зарекомендовала, но действующие показатели выплат уже перестали мотивировать граждан.

Одобряют законопроект и в профильном комитете Госдумы. В «Единой России», правительстве и Минфине пока комментариев по этой теме не давали.

Глава общественной организации «Объединение родителей» Инна Гориславцева также выступает за увеличение материнского капитала. При этом эксперт считает, что необходимо добавить новые цели, на которые эти средства можно направить.



Напомним, сейчас одним из самых популярных способов использования господдержки остаётся улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. Также маткапитал можно использовать на получение образования, в том числе на оплату частных школ и детсадов, накопительную часть пенсии матери ребёнка, помощь детям-инвалидам.