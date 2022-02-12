Подготовка к Великому посту. В чём смысл притчи о мытаре и фарисее?

Подготовка к самому долгому и сложному посту — Великому — в 2022 году начинается 13 февраля. На этот день выпадает первый подготовительный период к посту — неделя о мытаре и фарисее (на церковном языке “неделя” означает воскресенье, — прим. ред.). Короткая, всего в несколько фраз, притча описывается в Евангелии от Луки. В ней сказано, что Богу угоднее искреннее покаяние от грешника, чем молитва от благочестивого гордеца.

1. Что такое церковная неделя?

Подготовка к Великому посту включает четыре недели: неделю о мытаре и фарисее, неделю о блудном сыне, неделю о страшном суде и неделю сыропустную. Однако до начала Великого поста (он начинается 7 марта в 2022 году, — прим. ред.) остаётся всего три календарных недели.

Это объясняется очень просто. Учёные считают, что слово “неделя” происходит от словосочетания “не делати” — не работать, отдыхать. Другими словами, посвящать этот день Богу. Так что неделя в переводе с церковного означает воскресенье.

2. В чём смысл притчи о мытаре и фарисее?

Два человека — фарисей и мытарь — зашли в храм. Фарисей начал молиться так: “Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю”.

Мытарь же не смел поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, обратился к Господу с такой молитвой: “Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится” (Лк 18:10 -14).

Мытарь предстаёт грешником, который раскаялся. Фарисей же олицетворяет человека, который гордится своей “правильностью” и не видит своих грехов. Церковь говорит, что раскаяние и желание измениться, стать лучше — и есть путь к спасению и вечной жизни. Гордыня же губит душу человека и является источником наших грехов — “Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать” (Иак. 4: 6).

Господь не говорит, что фарисей осуждён. Он говорит, что мытарь “оправдан более”. Невозможно помиловать того, кто не считает, что он в этом нуждается. Как невозможно накормить того, кто не голоден. Поэтому в церкви молятся на неделе о мытаре и фарисее: “Потщимся (т. е. постараемся) подражать фарисеевой добродетели и мытареву смирению”.

В храмах в этот день читают отрывок из Евангелия “О мытаре и фарисее” (Лк 18:10 -14). Притча призывает верующих подойти к посту с покаянием и без гордыни.

3. Кто такой мытарь в Библии?

Мытарь — сборщик податей. В новозаветные времена Иудея была одной из провинций Римской империи. Налоги и пошлины собирало не государство, а арендаторы отдельных областей. Для этого нанимались особые чиновники — мытари. Государство заранее определяло размеры пошлин, а арендаторы и подотчётные им мытари обогащались за счёт того, что брали больше. Естественно, что мытарей не любили и презирали во всей империи.

В притче о мытаре и фарисее (Лк 18:9-14) Христос ставит готового к покаянию мытаря выше исполняющего все предписания Закона и высокомерного фарисея.

Один из мытарей — Матфей (или Левий) — стал апостолом Иисуса Христа (Мф 10:3; Мк 2:14), другой — Закхей — Его последователем (Лк 19:2).

4. Кто такой фарисей в Библии?

Фарисеи — это иудейское религиозное течение и политическая партия, чьё название, скорее всего, значит “обособленные”.

Во времена Иисуса Христа они по большей части не занимали высоких постов, но для еврейского народа оставались духовными лидерами и авторитетами. Бытовала такая пословица: “Если бы только два человека попали на небо, то один из них был бы фарисей”.

В Библии фарисеи упоминаются в книгах Нового завета и в основном противостоят Иисусу Христу, испытывают его, не принимают его учения. Иисус Христос предостерегал слепо подражать фарисеям (Мф 16:11 и далее), так как они полагались на собственную праведность больше, чем на Бога. Они забывали, что судить человека — дело не другого человека, а Бога.

5. Сплошная седмица

Отрицание праведности фарисея выражается в том, что все виды поста в течение первых семи дней подготовки к Великому посту отменяются (“Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю). Нет даже обычного поста в среду и пятницу, поэтому эту неделю называют Сплошной седмицей.