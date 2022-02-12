Подготовка к Великому посту. В чём смысл притчи о мытаре и фарисее?

Началась первая подготовительная неделя к Великому посту. Что это значит и кто такие мытарь и фарисей?

12 февраля 2022, 04:02

Подготовка к самому долгому и сложному посту — Великому — в 2022 году начинается 13 февраля. На этот день выпадает первый подготовительный период к посту — неделя о мытаре и фарисее (на церковном языке “неделя” означает воскресенье, — прим. ред.). Короткая, всего в несколько фраз, притча описывается в Евангелии от Луки. В ней сказано, что Богу угоднее искреннее покаяние от грешника, чем молитва от благочестивого гордеца.

1. Что такое церковная неделя?

Подготовка к Великому посту включает четыре недели: неделю о мытаре и фарисее, неделю о блудном сыне, неделю о страшном суде и неделю сыропустную. Однако до начала Великого поста (он начинается 7 марта в 2022 году,прим. ред.) остаётся всего три календарных недели.

Это объясняется очень просто. Учёные считают, что слово “неделя” происходит от словосочетания “не делати” не работать, отдыхать. Другими словами, посвящать этот день Богу. Так что неделя в переводе с церковного означает воскресенье.

2. В чём смысл притчи о мытаре и фарисее?

Два человека фарисей и мытарь зашли в храм. Фарисей начал молиться так: “Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю”.

Мытарь же не смел поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, обратился к Господу с такой молитвой: “Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится” (Лк 18:10 -14).

Мытарь предстаёт грешником, который раскаялся. Фарисей же олицетворяет человека, который гордится своей “правильностью” и не видит своих грехов. Церковь говорит, что раскаяние и желание измениться, стать лучше — и есть путь к спасению и вечной жизни. Гордыня же губит душу человека и является источником наших грехов — “Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать” (Иак. 4: 6).

Господь не говорит, что фарисей осуждён. Он говорит, что мытарь “оправдан более”. Невозможно помиловать того, кто не считает, что он в этом нуждается. Как невозможно накормить того, кто не голоден. Поэтому в церкви молятся на неделе о мытаре и фарисее: “Потщимся (т. е. постараемся) подражать фарисеевой добродетели и мытареву смирению”.

В храмах в этот день читают отрывок из Евангелия “О мытаре и фарисее” (Лк 18:10 -14). Притча призывает верующих подойти к посту с покаянием и без гордыни.

3. Кто такой мытарь в Библии?

Мытарь сборщик податей. В новозаветные времена Иудея была одной из провинций Римской империи. Налоги и пошлины собирало не государство, а арендаторы отдельных областей. Для этого нанимались особые чиновники мытари. Государство заранее определяло размеры пошлин, а арендаторы и подотчётные им мытари обогащались за счёт того, что брали больше. Естественно, что мытарей не любили и презирали во всей империи.

В притче о мытаре и фарисее (Лк 18:9-14) Христос ставит готового к покаянию мытаря выше исполняющего все предписания Закона и высокомерного фарисея.

Один из мытарей Матфей (или Левий) стал апостолом Иисуса Христа (Мф 10:3; Мк 2:14), другой Закхей Его последователем (Лк 19:2).

4. Кто такой фарисей в Библии?

Фарисеи это иудейское религиозное течение и политическая партия, чьё название, скорее всего, значит “обособленные”.

Во времена Иисуса Христа они по большей части не занимали высоких постов, но для еврейского народа оставались духовными лидерами и авторитетами. Бытовала такая пословица: “Если бы только два человека попали на небо, то один из них был бы фарисей”.

В Библии фарисеи упоминаются в книгах Нового завета и в основном противостоят Иисусу Христу, испытывают его, не принимают его учения. Иисус Христос предостерегал слепо подражать фарисеям (Мф 16:11 и далее), так как они полагались на собственную праведность больше, чем на Бога. Они забывали, что судить человека дело не другого человека, а Бога.

5. Сплошная седмица

Отрицание праведности фарисея выражается в том, что все виды поста в течение первых семи дней подготовки к Великому посту отменяются (“Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в неделю). Нет даже обычного поста в среду и пятницу, поэтому эту неделю называют Сплошной седмицей.

Комментарии
    Новости партнеров